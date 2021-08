Actualités de l’UE : La gauche et la droite s’unissent pour faire rage contre la demande des magasins pour les chauffeurs de camion de l’UE | Politique | Nouvelles

in

En raison de problèmes d’expédition depuis l’Asie, les acheteurs pourraient être confrontés à une gamme réduite de produits, y compris des articles les plus vendus tels que PlayStation 5 et Barbies. Pour ajouter au problème, les transformateurs de viande ont déjà six semaines de retard sur les préparatifs en raison des pénuries de main-d’œuvre résultant du Brexit.

Richard Walker, le directeur général de l’Islande, et John Allan, le président de Tesco, ont tous deux averti que le temps presse pour que le problème soit résolu.

M. Walker a averti : « La véritable inquiétude est que le temps presse à l’approche de la période extrêmement chargée de Noël, au cours de laquelle une chaîne d’approvisionnement solide est vitale pour tout le monde. »

Alors que M. Allan a déclaré que Tesco avait été confronté à des retards dans le stock de construction pour Noël en raison des pénuries.

Il a déclaré à BBC Radio 4 : « Nous manquons de chauffeurs.

“Pour le moment, nous travaillons très dur juste pour rester au top de la demande existante et il n’y a pas la capacité de constituer des stocks que nous aimerions voir.

“Donc, dans ce sens, je pense qu’il peut y avoir des pénuries à Noël.”

Les nouvelles réglementations sur les visas à la suite du Brexit sont en partie responsables du manque de chauffeurs routiers et de transformateurs alimentaires.

Cependant, des facteurs mondiaux, notamment les fermetures de ports en Chine tout au long de la pandémie, ont eu un impact majeur sur les importations dans le monde.

Le parti de l’opposition a convenu que la pénurie de chauffeurs pourrait être facilement corrigée en améliorant le salaire des chauffeurs de camion.

Le député travailliste Jon Trickett a tweeté : “Les chauffeurs de camion ne sont payés en moyenne que 11,80 £ de l’heure.

« Augmentez correctement leur salaire et observez à quelle vitesse votre « pénurie » disparaît. »

Une source de Whitehall a fait écho à la notion et a déclaré que les détaillants doivent offrir des salaires plus élevés et investir dans la formation des travailleurs domestiques.

La source a déclaré au Times : « Ils [retailers] sachez quelle est la réponse, c’est juste cher.

« Il y a des millions de chômeurs et 90 000 postes vacants.

“Ils doivent payer plus et offrir une formation.

“Le gouvernement ne va pas bouger là-dessus.”

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Nous avons une chaîne d’approvisionnement alimentaire très résistante.

« Nous avons des méthodes bien établies pour travailler avec le secteur alimentaire et travaillons en étroite collaboration avec eux pour garantir que les entreprises disposent de la main-d’œuvre dont elles ont besoin.

« Nous avons mis en place un ensemble de mesures pour faire face à la pénurie de chauffeurs de poids lourds.

« De plus, notre Plan pour l’emploi aide les gens à travers le pays à se recycler, à acquérir de nouvelles compétences et à retourner au travail.

« Dans ce cadre, nous rationalisons le processus permettant aux personnes d’obtenir leur permis poids lourds. »