Selon des analystes et des responsables de l’UE et des États-Unis, les attentes selon lesquelles l’administration de Joe Biden rétablirait les relations entre les deux blocs ont longtemps été abandonnées.

Les frictions entre Bruxelles et Washington sur l’Afghanistan, l’accord de défense AUKUS, la Russie et la Chine, ont laissé les experts pessimistes quant à un retour aux relations d’avant Trump.

Et alors que les États-Unis se préparent pour les élections de mi-mandat, un retour des républicains au Congrès pourrait encore exacerber l’ambiance.

S’adressant à Bruce Stokes, chercheur invité au German Marshall Fund of the United States, pour Politico, un ancien ambassadeur américain auprès de l’OTAN a déclaré : « [2021 events] alimenté une conclusion en Europe que la relation avec les États-Unis ne remontera jamais à 2016. »

Un expert polonais en politique étrangère a également mis en garde : « Vous devez savoir que vous n’avez pas d’autres amis que l’Europe.

« Si vous vous trompez de parler avec nous, cela sape le système américain d’alliances et ce n’est pas utile pour les États-Unis. »

Faisant écho à leurs préoccupations, un ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l’UE a déclaré qu’AUKUS avait ouvertement prouvé aux Européens que « les Chinois à la Maison Blanche conduisent le bus. Et ils n’ont pas une appréciation de l’UE en tant que partenaire utile sur des choses qui comptent pour les États-Unis ».

Un analyste basé à Berlin a ajouté : « L’anxiété, le scepticisme et le mauvais juju autour du pivot vers l’Asie sont répandus partout en Europe. On craint que cela ne conduise à un découplage transatlantique.

Les Européens sont également très inquiets à propos des prochaines élections au Congrès américain de 2022 et de la baisse des chiffres des sondages de Biden.

Un vétéran basé à Washington a déclaré : « Il y a de la panique [over] ce qui se passera aux États-Unis.

« Les Européens entendent que les républicains pourraient gagner la Chambre et le Sénat en 2022, et la Maison Blanche en 2024. »

Et un membre social-démocrate du Parlement européen a ajouté : « Nous n’avons peut-être que 10 à 11 mois car après les élections de mi-mandat, les choses peuvent être différentes. »

Avant les élections au Congrès de novembre, Biden et ses plus proches alliés ont fait de nouveaux calculs sur un pays à la croisée des chemins, ont déclaré des proches du président.

Ils voient un public divisé se gaver d’informations trompeuses, non seulement sur les élections de 2020, mais sur une série d’autres problèmes, notamment l’efficacité des vaccins COVID-19.

Ils pensent que la Maison Blanche est entravée par un Parti républicain déterminé à assurer l’échec de Biden, même si cela nuit aux États-Unis dans leur ensemble.

M. Biden est consterné par le « silence et la complaisance » des républicains dans un Congrès où il a siégé pendant des décennies, a déclaré mercredi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Vendredi, il a de nouveau fustigé, dans un discours sur l’économie américaine, qui surpasse celle des autres pays développés.

« Les républicains veulent bafouer la reprise parce qu’ils ont voté contre la législation qui l’a rendue possible », a déclaré M. Biden. « Je refuse de les laisser faire obstacle à cette reprise. »

Les républicains accusent M. Biden d’avoir viré durement à gauche depuis qu’il a remporté la Maison Blanche sur un message largement de centre-gauche et d’avoir poussé des initiatives de dépenses et des propositions fiscales qui, selon eux, nuiront à l’économie et stimuleront une inflation déjà élevée.