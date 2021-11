Actualités de l’UE : La Pologne construit un énorme MUR pour empêcher les migrants d’entrer en Biélorussie | Monde | Nouvelles

L’escalade du conflit à la frontière polono-biélorusse a conduit les députés polonais à se mettre d’accord sur la construction d’un mur – selon les mots du ministre polonais de l’Intérieur Mariusz Kaminski, une « barrière solide et haute, avec un système de surveillance et des détecteurs de mouvement ».

Depuis août, des milliers de migrants et de réfugiés, principalement originaires du Yémen, de Syrie, d’Irak et de la République démocratique du Congo, ont tenté d’entrer dans l’UE depuis la Biélorussie via la Pologne et, dans une moindre mesure, via la Lettonie et la Lituanie.

La destination finale de la plupart est l’Allemagne.

Les dirigeants de l’UE accusent le président biélorusse Alexandre Loukachenko – qui est soutenu par le président russe Vladimir Poutine – d’avoir autorisé le passage illégal de migrants en provenance de pays déchirés par la guerre et frappés par la pauvreté dans le bloc en représailles contre les sanctions imposées à la suite de l’élection présidentielle d’août 2020, que le L’UE a qualifié de « ni libre ni équitable », ne reconnaissant donc pas ses résultats.

La Pologne a réagi à l’entrée sans précédent de migrants en envoyant des troupes à la frontière et en mettant en place un état d’urgence qui empêche les journalistes et les travailleurs caritatifs de s’y rendre.

Il s’est également empressé de construire une clôture en fil de fer qui, néanmoins, s’est avérée ne pas résoudre le problème.

La semaine dernière, les législateurs polonais ont donné le feu vert à la construction d’un mur gigantesque – et naturellement controversé – avec un budget de 353 millions d’euros (environ 297 millions de livres sterling) qui, selon certains critiques, va être gaspillé.

Le président Andrzej Duda a promis de signer la loi qui permettra la construction dans les prochains jours.

Suivant le modèle de la clôture à la frontière grecque avec la Turquie, elle devrait non seulement représenter une barrière physique, mais également être équipée d’appareils électroniques modernes tels que des capteurs de mouvement et des caméras de vision diurne et nocturne.

Il leur a également donné le pouvoir de rejeter les demandes d’asile international sans examen.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré que la Pologne enfreint le droit international en essayant de forcer les migrants à rentrer en Biélorussie au lieu de leur offrir l’asile.

Pendant ce temps, 12 pays membres de l’UE, dont la Pologne, demandent au bloc de payer pour les murs.

L’UE a rejeté cette pétition, préférant « maintenir la pression sur le régime Loukachenko ».

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré le mois dernier : « J’ai été très clair sur le fait qu’il existe une opinion de longue date au sein de la Commission européenne et du Parlement européen selon laquelle il n’y aura pas de financement des barbelés et des murs. »

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a insisté sur le fait que le pays était « attaqué » par la Biélorussie et que le mur était donc essentiel pour « protéger » la nation.

Environ 500 personnes essaieraient chaque jour d’entrer illégalement dans le pays depuis la Biélorussie.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg.