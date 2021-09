Actualités de l’UE : la Pologne défie l’ordonnance de la CJE de payer des amendes quotidiennes de 429 000 £ à l’UE | Politique | Nouvelles

in

La sanction a été prononcée par la Cour de justice européenne après quatre mois de non-respect par Varsovie d’un diktat antérieur de suspendre les opérations de la mine à ciel ouvert de Turow à sa frontière avec la République tchèque. Le gouvernement polonais a insisté sur le fait qu’il continuerait à extraire du lignite, un lignite de mauvaise qualité, de l’installation pour protéger la sécurité énergétique du pays. La mine alimente une centrale électrique qui fournit environ sept pour cent de l’approvisionnement en électricité du pays et emploie quelque 3 600 personnes.

Un porte-parole du gouvernement fulminait : « L’amende évoquée par le tribunal est disproportionnée par rapport à la situation et n’est pas justifiée par les faits.

“Cela sape le processus en cours pour parvenir à un règlement à l’amiable.”

Le ministre de la Justice Marcin Romanowski a ajouté : « La CJCE exige un demi-million d’amendes quotidiennes de la Pologne pour le fait que la Pologne n’a pas laissé ses citoyens sans énergie et n’a pas fermé les mines du jour au lendemain.

«C’est du vol judiciaire et du vol en plein jour. Vous n’aurez pas un centime.

La Pologne et la République tchèque négocient actuellement une solution de compromis, selon le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

Il a précédemment déclaré qu’il souhaitait une fin à l’amiable au différend.

Des communautés en Allemagne et en République tchèque ont longtemps reproché à Turow d’avoir drainé leurs eaux souterraines et d’avoir causé des niveaux dangereux de bruit et de pollution de l’air.

La mine, propriété de la société de services publics PGE, est en exploitation depuis 1904.

Le permis d’exploitation de l’installation a été prolongé jusqu’en 2044, date à laquelle les gisements de charbon devraient être complètement épuisés.

La République tchèque a porté l’affaire devant la CJCE en février et a soutenu avec succès que la mine créait un risque environnemental transfrontalier.

Prague a exhorté le tribunal luxembourgeois à infliger à la Pologne une amende de 4,3 millions de livres sterling par jour pour ne pas avoir arrêté l’exploitation minière du charbon.

Bien que la CJCE n’ait pas pleinement soutenu le gouvernement tchèque, ses juges ont ordonné qu’« en raison de la poursuite de l’extraction de lignite dans la mine de Turow, la Pologne est obligée de payer à la Commission européenne une astreinte de 500 000 € par jour ».

DOIT LIRE: Les Britanniques éclatent alors que Macron traite le Royaume-Uni avec « mépris »

En 2019, le charbon brûlé à la centrale de Turow a produit 5,5 millions de tonnes de CO2, ce qui en fait la cinquième source d’émissions de gaz à effet de serre en Pologne.

La plus grosse amende précédemment ordonnée par la CJCE aurait eu lieu en 2015, lorsque le gouvernement italien a été sommé de payer 103 000 £ par jour alors qu’il ne se conformait pas à un jugement de 2010 sur l’élimination des déchets.

Rome a également été condamnée à remettre une somme forfaitaire de 17 millions de livres sterling à l’époque.