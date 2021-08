UE : un expert craint que la Pologne ne soit “marginalisée”

Un conseil régional polonais a voté jeudi pour rester une “zone sans LGBT” malgré un avertissement de l’Union européenne selon lequel il pourrait perdre des financements, mais son chef a déclaré que la déclaration de la zone avait été mal comprise et pourrait être réécrite.

De nombreuses autorités locales en Pologne se sont déclarées libres de « l’idéologie LGBT », car les droits des homosexuels sont devenus une question très médiatisée et profondément conflictuelle dans ce pays à prédominance catholique sous un régime nationaliste conservateur.

Cela a placé la Pologne sur une trajectoire de collision avec la Commission européenne, qui affirme que les zones peuvent violer la législation de l’UE concernant la non-discrimination en raison de l’orientation sexuelle.

La région du sud de Malopolska a déclaré avoir reçu une lettre d’avertissement indiquant qu’elle pourrait perdre plus de 2,5 milliards d’euros de fonds européens à moins qu’elle ne révoque la déclaration faite en 2019 d’ici la mi-septembre.

Jeudi, son assemblée régionale a voté une motion de l’opposition visant à révoquer la résolution.

Il a été rejeté en raison des votes des représentants du parti Droit et justice (PiS) au pouvoir.

“Nous ne pouvons pas simplement nier ce qui a été dit en 2019”, a déclaré le président du conseil Jan Duda, qui est le père du président polonais Andrzej Duda.

“Nous devons nous rencontrer et réécrire cette déclaration, car celle de 2019 a été mal comprise.”

Il a ajouté : « Certains barbares veulent nous priver des fonds qui sont cruciaux pour que nos familles vivent bien.

“C’est de l’argent que nous méritons, ce n’est pas une sorte de charité.”

Certains conservateurs religieux en Pologne disent qu’ils n’ont rien contre les homosexuels mais s’opposent à ce qu’ils appellent « l’idéologie LGBT », qui, selon eux, constitue une menace pour les valeurs chrétiennes.

L’archevêque Marek Jędraszewski a déclaré lors de sa cérémonie dominicale : « La liberté a un prix. Ce prix comprend l’honneur.

“La liberté ne s’achète pas avec de l’argent.”

Tomasz Urynowicz, vice-président du parlement de la région de Małopolskie qui a démissionné du PiS suite au vote de jeudi, a déclaré dans un communiqué sur Facebook : « La Commission ne plaisante pas.

“Il y a des informations concrètes qui disent que la Commission européenne a l’intention d’atteindre un outil très dangereux qui bloque les négociations sur le nouveau budget de l’UE, bloque le budget actuel et bloque les fonds de l’UE pour la promotion de la région.”

Les zones sans LGBT cherchent à interdire la promotion de l’homosexualité et d’autres identités sexuelles minoritaires, en particulier dans les écoles.

“Une fois de plus, la haine et la colère du PiS se sont avérées plus importantes que le bien des citoyens, et ce sont eux qui souffriront le plus de cette décision”, a déclaré Robert Biedron, membre de gauche du Parlement européen et le plus haut responsable de Pologne. -profil homme politique ouvertement gay.

Le gouvernement polonais nie avoir des lois discriminatoires à l’égard des personnes en raison de leur orientation sexuelle.

En réponse, le ministre du Cabinet Michal Wojcik a déclaré : « La démocratie et l’autonomie sont gagnantes.

Les relations entre Bruxelles et la Pologne ont été tendues ces dernières années, illustrées par une récente dispute au sujet de la justice à Varsovie.

Le gouvernement du pays a déclaré à l’UE qu’il fermerait une chambre de sa cour suprême consacrée à la discipline des juges, reculant devant les demandes de la Commission européenne après une longue dispute.

L’UE et la Pologne sont en désaccord depuis des années parce que le parti au pouvoir à Varsovie a été accusé de compromettre l’indépendance de ses systèmes juridiques.

Manfred Weber, l’influent député européen allemand, a tweeté le mois dernier que la Pologne était sur le point de quitter le bloc.

Il a déclaré : « Très préoccupé par la décision du Tribunal constitutionnel polonais.

“Cela devrait servir d’avertissement à tous les Polonais qui sont vraiment pro-européens et veulent un avenir européen pour leurs enfants et petits-enfants : votre gouvernement est clairement sur la voie du Polexit.”

Le président Andrzej Duda a utilisé des termes durs pour décrire l’UE, la qualifiant de « communauté imaginaire de peu d’importance pour nous ».

En novembre de l’année dernière, la députée de l’opposition Małgorzata Kidawa-Błońska a averti : « Il est temps de tirer la sonnette d’alarme.

« Ce qui s’est passé au Royaume-Uni commence ici. Nous devons l’arrêter.