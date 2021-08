in

L’UE s’est heurtée au Royaume-Uni ces dernières semaines au sujet de l’accord de retrait du Brexit alors que Bruxelles et Londres contestent le protocole d’Irlande du Nord. La Commission européenne a présenté deux séries de propositions – l’une sur les médicaments et l’autre sur l’alimentation – dans l’espoir de mettre fin au différend avec le Royaume-Uni. Et maintenant, Bruxelles a même suspendu son action en justice contre le Royaume-Uni pour des violations présumées du protocole.

L’UE a déjà déclaré qu’elle ne renégocierait pas le protocole mais qu’elle « examinerait toute proposition respectant les principes » de l’accord.

Le Brexit n’est pas la seule retombée à laquelle l’UE a dû faire face ces derniers mois.

Récemment, la Suisse s’est retirée des négociations de sept ans avec l’UE pour un accord-cadre, marquant un énorme fossé entre Berne et Bruxelles.

Les deux parties étaient en pourparlers sur un nouveau cadre qui remplacerait la mosaïque de traités qui régit l’accès de la Suisse aux marchés européens.

Comme George Riekeles l’a affirmé dans sa chronique pour Project Syndicate plus tôt cette année, la rupture des pourparlers a représenté un “moment Brexit” pour la Suisse.

Il a ajouté : « Pour l’UE, les retombées sont gérables : les relations économiques vont s’éroder mais l’Union va continuer.

“Pour la Suisse, les conséquences pourraient être plus dramatiques. L’accès futur de la Suisse au marché unique de l’UE étant menacé, son débrayage pourrait maintenant nécessiter une refonte suisse de sa relation avec le bloc presque aussi fondamentale que celle du Royaume-Uni après le référendum sur le Brexit de 2016. “

Depuis 1992, date à laquelle la Suisse a rejeté l’adhésion à l’Espace économique européen, les relations entre Bruxelles et Berne sont distantes par rapport aux autres pays européens.

“Le cas suisse est intéressant car ils ont commencé un peu comme nous – pas d’accord global – cela signifie que nous avons juste des conflits sur des problèmes individuels.”

M. Featherstone a ajouté que les affrontements constants entre le Royaume-Uni et l’UE pourraient voir la Grande-Bretagne devenir “plus anti-européenne”.