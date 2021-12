Un commissaire européen a déclaré dimanche que le refus du Premier ministre britannique Boris Johnson de faire un compromis sur le Brexit était « intenable » et l’a appelé à ne pas laisser les « machinations » du Parti conservateur déterminer son remplaçant du ministre du Brexit David Frost. La commissaire européenne aux services financiers Mairead McGuinness, la nomination de l’Irlande à la Commission européenne, a déclaré qu’elle espérait que la variante Omicron de COVID-19 et d’autres gros problèmes aideraient la Grande-Bretagne à rendre la pareille aux concessions faites par Bruxelles.

Exprimant sa colère contre l’ingérence étrangère dans les décisions britanniques, l’ancien chef de l’UKIP, Henry Bolton, s’est adressé à Twitter à propos de l’affaire.

Il a dit : « Ces gens ont une arrogance incroyable. »

L’ancien militaire et policier a ensuite ajouté : « L’UE est une union juridique et politique et nous la respectons. Mais ils doivent sacrément bien reconnaître et respecter que nous sommes un État-nation indépendant et souverain. »

Dans un avertissement sévère, il a terminé : « Nous nous gouvernons nous-mêmes. Fin de. »

Beaucoup ont soutenu M. Bolton dans son fil Twitter.

Penelope Bovey a déclaré: « Un exemple de la raison pour laquelle de nombreux Britanniques voulaient quitter l’UE. »

Et Michèle-Anne Bruchet a dit : « Comme si le Royaume-Uni était encore sous la tutelle de Bruxelles. »

« YonderVengeance » a également rejoint le débat en déclarant : « J’espère juste que LizT allumera un feu sous le lot d’entre eux et ne vendra pas NI et la pêche. Nous devrions être libres de la cour de l’UE.

Cependant, un utilisateur de Twitter a répondu à M. Bolton en rappelant le passé de M. Truss.

Richard a publié un Tweet avec une citation de Mme Truss en 2016.

Il a déclaré: « Liz Truss est la nouvelle ministre du Brexit », suivie d’une photo de Mme Truss à côté de sa citation, déclarant: « Je ne veux pas que mes filles grandissent dans un monde où elles ont besoin d’un visa ou d’un permis pour travailler dans L’Europe . »

Sa citation a continué : « Chaque parent veut que ses enfants grandissent dans un environnement sain avec de l’eau propre, de l’air frais et des merveilles naturelles florissantes.

Elle a conclu : « Faire partie de l’UE aide à protéger ces ressources et espaces précieux. »

La ministre des Affaires étrangères, Mme Truss, est désormais chargée de traiter avec Bruxelles après que Lord Frost, le ministre du Brexit, a quitté son poste en raison de préoccupations concernant la direction du voyage du parti conservateur.

La sortie de Lord Frost est intervenue quelques jours seulement après une escalade majeure du Royaume-Uni sur le rôle de la Cour européenne de justice en Irlande du Nord, à la suite de différends en cours avec le bloc au sujet du protocole.

Au cours de la campagne référendaire sur le Brexit, Mme Truss a déclaré qu’elle soutenait le maintien « car je pense que c’est dans l’intérêt économique de la Grande-Bretagne et que cela signifie que nous pouvons nous concentrer sur des réformes économiques et sociales vitales chez nous ».

Dans un discours prononcé en mai 2016 devant la Food and Drink Federation, elle a averti les délégués que voter en faveur de la sortie de l’UE aurait un intérêt négatif pour l’industrie hôtelière – ainsi que pour l’économie au sens large – et finirait par appauvrir les Britanniques.

Elle a déclaré : « Je pense qu’il est dans notre intérêt à tous de communiquer l’impact réel sur le terrain ; l’impact réel que cela aurait sur les emplois, les moyens de subsistance, car ce que nous voyons maintenant moins d’échanges signifierait moins d’investissements, cela signifierait moins d’emplois et cela se répercuterait sur les revenus des gens. »

Le mois suivant, Mme Truss a tweeté que « Leave ne peut pas nommer un pays avec lequel nous obtiendrions un meilleur accord commercial si nous quittions l’UE », alors que les deux parties ont présenté leurs arguments économiques avant le vote du 23 juin.

Après avoir été nommée secrétaire en chef du Trésor par le successeur de M. Cameron, Theresa May, Mme Truss a ensuite changé sa position sur le Brexit et, en octobre 2017, a déclaré qu’elle avait « également vu les opportunités » du processus en lui faisant part de son soutien.

À propos de son changement de position, Mme Truss a déclaré: « Je pensais qu’il y aurait des problèmes économiques énormes, mais ceux-ci ne se sont pas produits et j’ai également vu les opportunités. »

Expliquant davantage pourquoi elle avait » changé d’avis » sur le Brexit, Mme Truss a ajouté: » L’autre chose, c’est que ce fut un grand moment le 23 juin lorsque les Britanniques ont voté pour partir et c’était une expression du type de pays que nous voulions être. et je pense que cela a également changé le débat dans ce pays. »

Mme Truss, considérée comme l’une des favorites pour remplacer le Premier ministre si les députés conservateurs l’évincent du n ° 10, a précédemment occupé le poste de secrétaire au commerce international et est perçue comme ayant réussi son rôle.