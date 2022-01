Actualités de l’UE : le Bloc aura l’air « très différent dans 10 à 20 ans » – Les élites TERRORISES à l’idée d’un autre Brexit | Monde | Des nouvelles

Le Brexit a envoyé des ondes de choc dans toute l’Europe, le Royaume-Uni ayant officiellement quitté le bloc le 1er janvier 2021, après près de 50 ans d’adhésion. Un an plus tard, la Grande-Bretagne n’a pas perdu de temps à capitaliser sur sa liberté retrouvée, en signant un certain nombre d’accords commerciaux lucratifs avec des pays du monde entier. Le géant pétrolier Shell a annoncé son intention de déplacer son siège social des Pays-Bas au Royaume-Uni, tandis que le constructeur automobile Nissan investira plusieurs milliards de dollars dans le développement de voitures électriques dans son immense usine de Sunderland.

Les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI) indiquent également que l’économie britannique surperforme les principales économies de l’UE et celle de la zone euro dans son ensemble cette année et l’année prochaine.

Des groupes de campagne de certains des États membres les plus grands et les plus importants de l’UE – dont la France, l’Italie et les Pays-Bas – font maintenant pression pour que leurs pays suivent le Royaume-Uni hors du bloc.

Nile Gardiner, analyste en politique étrangère et ancien assistant de Margaret Thatcher, a averti que le succès rapide du Brexit, la Grande-Bretagne, a laissé l’UE sous le choc, prédisant d’énormes changements pour le bloc au cours de la prochaine décennie.

Il pense que bien que les discussions sur les autres États membres de l’UE soient assez discrètes, la pression s’intensifiera au cours des 5 à 10 prochaines années de la part des gouvernements pour organiser leurs propres référendums alors que le succès continu du Brexit devient encore plus évident.

M. Gardiner a déclaré à Express.co.uk : « Le succès du Brexit est surveillé de près. Dans 10 à 20 ans, l’UE pourrait être très différente.

« Comme nous l’avons vu avec la vitesse du Brexit, tout peut arriver.

« Le fait que le Royaume-Uni ait remporté un énorme succès avec le Brexit effraie les élites européennes.

« Ils veulent préserver le cœur du projet européen et considèrent le Brexit comme une grande menace, c’est pourquoi certains responsables européens tentent de rendre la vie difficile au Royaume-Uni.

Mais il a averti que les tentatives de certains pays pour pousser à plus de «fédéralisme euro» pourraient déclencher une riposte de la part d’autres qui pourraient voir émerger une «Europe à deux vitesses».

L’analyste de politique étrangère a poursuivi : les élites européennes craignent la démocratie et laissent leur propre public voter sur l’adhésion à l’Europe.

« Vous verrez davantage de tentatives de la part des dirigeants de l’UE pour consolider le pouvoir et une plus grande volonté de fédéralisme de l’euro.

« Les Français conduiront cela et les Allemands pourraient être d’accord avec une partie de cet agenda.

« Vous verrez certains gouvernements pousser pour un contrôle plus central de Bruxelles, mais il y aura une énorme riposte des pays centraux et européens qui ne veulent pas voir cela.

« Les pays scandinaves ne voudront pas voir davantage d’intégration en Europe, vous pourriez donc voir émerger une Europe à deux vitesses.

Il a conclu : « Je suis convaincu qu’il y aura de plus en plus de campagnes de la part de nombreux pays pour sortir de l’UE.

« Le processus que le Brexit a lancé est si puissant qu’il transformera fondamentalement l’avenir de l’Europe.

« Le Brexit concerne la démocratie, la souveraineté et la liberté dans la pratique, et ce sont des forces extrêmement puissantes que les dirigeants européens ne pourront pas arrêter. »