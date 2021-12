Nicola Sturgeon demande la démission de Boris Johnson

Le président de la commission des affaires étrangères du Parlement européen a appelé les hommes politiques écossais à maintenir des liens informels avec Bruxelles malgré le départ du Royaume-Uni de l’UE.

Une majorité d’électeurs écossais ont voté pour rester dans le bloc lors du référendum sur le Brexit de 2016 et le premier ministre du SNP, Nicola Sturgeon, a depuis promis de rejoindre le bloc en tant que pays indépendant du Royaume-Uni.

S’exprimant devant la commission de la Constitution, de l’Europe, des affaires extérieures et de la culture de Holyrood, l’eurodéputé allemand David McAllister a déclaré aux députés européens la nécessité de « chercher des moyens d’élargir et d’approfondir notre partenariat UE-Royaume-Uni ».

Il a déclaré: « Je pense qu’il serait dans l’intérêt des deux parties de maintenir une coopération étroite et durable compte tenu de nos valeurs et intérêts communs – en particulier dans un monde de plus en plus instable. »

Il a ajouté : « Il existe un potentiel de coopération en matière de politique étrangère et de sécurité avec le Royaume-Uni dans plusieurs domaines.

« J’espère que nous pourrons explorer ce potentiel dans un avenir proche. »

Mais poussant à la poursuite de la coopération entre l’Écosse et l’UE malgré le Brexit, il a déclaré : « L’Écosse devrait poursuivre son engagement avec l’UE en poursuivant ses intérêts avec le gouvernement britannique, en gardant à l’esprit la situation constitutionnelle actuelle de l’Écosse.

« D’un autre côté, l’Écosse peut poursuivre un engagement différent et plus informel avec l’UE dans les limites, bien sûr, de sa position constitutionnelle.

« Cela inclut des échanges comme nous venons d’avoir ce matin ainsi que des échanges moins formels sur des sujets d’intérêt mutuel, ce qui serait particulièrement important.

« Nous sommes heureux d’avoir ces contacts informels, mais nous pouvons également tendre la main lors d’événements officiels. »

Il a affirmé que « la chose la plus importante est que la voix écossaise soit entendue dans l’UE ».

Ajoutant : « Par conséquent, mon conseil serait d’utiliser les canaux formels que vous avez dans le cadre du Royaume-Uni et d’autre part d’utiliser les autres canaux dont vous disposez, y compris les canaux informels ici à Bruxelles, pour faire passer votre message.

« Les collègues sont très conscients du fait que les habitants de votre région du Royaume-Uni, en Écosse, ont voté en grand nombre pour rester dans l’Union européenne et cela n’est pas oublié.

« Nous essayons toujours de trouver des solutions pragmatiques et flexibles pour essayer de rapprocher l’Ecosse le plus possible de l’Union européenne. »

Admettant que le Parlement européen ne peut pas établir de relations formelles avec les parlements régionaux, il a déclaré : « La coopération formelle n’est pas possible, mais bien sûr, il existe de très nombreuses possibilités de coopération informelle.

Nicola Sturgeon a profité du scandale de la fête de Noël de Downing Street cette semaine pour justifier la sortie de l’Écosse de l’UE.

Répondant à une question de la députée écossaise des Verts Gillian McKay quant à savoir si le Premier ministre Boris Johnson devrait démissionner à la suite de la prétendue fête du 18 décembre, Nicola Sturgeon a appelé à la fin de son mandat de premier ministre alors qu’elle expliquait comment l’Écosse doit se libérer de Westminster « corrompu ».

Au cours de la question de Mme McKay, les députés conservateurs ont crié leur désapprobation d’une question qu’ils jugeaient sans pertinence pour le Parlement écossais.

Mais Mme Sturgeon a riposté en claquant: «Pendant que Gillian Mackay posait sa question là-bas, des membres du groupe conservateur m’ont crié depuis une position sédentaire que ces problèmes n’avaient rien à voir avec nous ici au Parlement écossais.

« Eh bien, je ne suis pas d’accord. Je pense que les principes et les valeurs d’ouverture, d’intégrité et de transparence sont importants pour nous tous qui nous soucions de la démocratie dans ce pays. »

Elle a ajouté qu’elle pensait que M. Johnson avait « de nombreuses questions à répondre » autour d’une série d’allégations concernant le rassemblement présumé et six autres parties présumées.

Dans un appel aux armes retentissant pour l’indépendance, le Premier ministre a déclaré : « Je pense qu’il est temps pour l’Écosse de se débarrasser de tout le système de Westminster corrompu et brisé qui nous retient !

« Et nous ne pouvons le faire, président, qu’en devenant un pays indépendant! »