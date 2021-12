Actualités de l’UE : le Bloc fait face à la fureur de la pêche alors que les quotas post-Brexit suscitent l’indignation – les ministres ont « échoué » | Monde | Des nouvelles

Environmental Action Germany (DUH), une organisation à but non lucratif membre du Bureau européen de l’environnement, a fustigé les ministres de l’UE pour n’avoir pas réussi à éviter une « catastrophe » de surpêche. Il a ajouté que les quotas de captures étaient encore « trop ​​élevés » et que les ministres « n’ont pas suivi les recommandations scientifiques ».

Dans un communiqué hier (mardi), le groupe de protection de l’environnement a fait le point sur les travaux qui avaient eu lieu.

Il a conclu que « la surpêche en mer du Nord n’est pas en vue » à l’horizon 2022.

La semaine dernière, le gouvernement britannique a annoncé qu’il avait conclu un accord trilatéral avec la Norvège et l’UE pour fixer des limites de capture en mer du Nord pour l’année à venir.

Les stocks de poissons gérés conjointement verront le quota de capture d’églefin augmenter de 5 pour cent par rapport à 2021, de 20 pour cent pour le hareng et de 25 pour cent pour le merlan.

LIRE LA SUITE: Une ligne de pêche sur le point d’éclater dans l’UE

Cependant, la taille du quota de plie diminuerait de 12 pour cent, et le lieu noir de 24 pour cent l’année prochaine.

DUH a appelé à des « contrôles plus efficaces », affirmant que les quotas de capture de cabillaud de la mer du Nord – qui restent inchangés en 2022 – et de hareng « sont trop élevés ».

Il prévoyait que « la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes et respectueuse de la nature est encore loin ».

Il a également appelé à des mesures pour lutter contre les rejets illégaux et les prises accessoires – lorsqu’une autre espèce est capturée par accident lors d’activités de pêche.

D’autres ministres de l’UE en charge de la pêche ont également vu un reproche cinglant de la part du DUH.

Katja Hockun, conseillère sur la conservation de la nature marine pour l’organisation, a déclaré : « Les ministres de la pêche de l’UE n’ont une fois de plus pas réussi à amorcer le passage à une gestion des pêches basée sur les écosystèmes.

« Les prises de cabillaud de la mer du Nord ont été fixées à onze pour cent de trop.

« De plus, la morue menace de devenir des prises accessoires dans d’autres pêcheries telles que la pêche à la plie. C’est une menace supplémentaire pour le stock.

«Afin d’établir une gestion durable des pêches, les interactions de l’ensemble de l’écosystème et les effets des différentes pêcheries sur les stocks de poissons individuels doivent être pris en compte.»

DUH a noté que le hareng de la Baltique – qui, selon les économistes de l’Université de Kiel, fait l’objet d’une surpêche depuis le Moyen Âge – migre vers la mer du Nord pendant l’été, se mélangeant à d’autres populations de hareng.

Il a déclaré que les scientifiques recommandent que la population de hareng de la Baltique ne soit plus pêchée dans cette zone mixte.

« Néanmoins, un quota de prises accessoires de 969 tonnes a été fixé », a ajouté DUH.

Il a exhorté les ministres à adopter une interdiction de capture dans la zone mixte afin de protéger le stock de poissons.

En annonçant l’accord vendredi, Victoria Prentis, la ministre britannique de la Pêche, a déclaré que le gouvernement avait recherché un « étalon-or » pour l’industrie de la pêche au cours des discussions.

Elle a ajouté : « Nous sommes convaincus que cet accord a trouvé un équilibre qui profitera à la fois à notre industrie de la pêche et garantira que notre environnement marin est sain et viable à long terme. »

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg