Actualités de l’UE : le bloc fait face à une crise d’identité alors qu’une « armada de commissaires » arrive en France | Monde | Des nouvelles

L’« armada » de la Commission européenne arrivera en France cet après-midi pour la traditionnelle cérémonie inaugurale destinée à rapprocher l’Europe du pays occupant la présidence tournante.

Mais l’ambiance envers le bloc en France est capricieuse, après que le président Emmanuel Macron a déclenché l’indignation pour avoir hissé un énorme drapeau de l’UE sur l’Arc de Triomphe pour les célébrations du Nouvel An du pays.

Le leader français a été contraint de retirer le drapeau deux jours plus tard seulement après que Marine Le Pen et d’autres dirigeants de l’opposition se sont déchaînés contre la décision.

Le ministre délégué aux Affaires européennes, Clément Beaune, qui avait initialement déclaré que le drapeau resterait « plusieurs jours », a déclaré qu’il avait été retiré comme prévu.

M. Beaune a déclaré à la radio France Inter : « Il était prévu que le drapeau soit déposé ce dimanche, nous n’avions pas établi d’heure précise. »

Il a rejeté l’idée que le gouvernement avait cédé après que la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen a déclaré samedi qu’elle ferait appel au Conseil d’État français pour retirer le drapeau de l’UE.

Mme Le Pen a déclaré dimanche : « Le gouvernement a été contraint de retirer le drapeau de l’UE de l’Arc de Triomphe, une belle victoire patriotique début 2022. »

Mais M. Beaune a déclaré: « Nous n’avons pas reculé, il n’y a eu aucun changement de plan … Je suppose pleinement que le destin de la France est en Europe. »

Il a ajouté que Mme Le Pen et d’autres dirigeants s’étaient trompés lorsqu’ils ont déclaré que le drapeau de l’UE avait supplanté le drapeau français car ce dernier n’est pas affiché en permanence sur l’Arc de Triomphe.

Le président Macron avait déjà suscité la fureur en France à cause de ses offres d’utiliser la présidence tournante de l’UE pour faire avancer sa campagne électorale.

Le dirigeant français a été invité à reporter la présidence française de l’UE jusqu’après l’élection présidentielle française d’avril afin de permettre à un nouveau dirigeant potentiel de définir son programme et de défendre les priorités de la France au niveau de l’UE.

Cependant, M. Macron a refusé de retarder, provoquant la fureur de ses opposants qui pensent qu’il ratera l’occasion d’influencer Bruxelles pour sa propre campagne électorale.

L’eurodéputé française Manon Aubry, coprésidente du groupe de gauche au Parlement européen, a accusé le président Macron d' »utiliser » la présidence de l’UE pour sa campagne, « affaiblir la position de la France » dans le bloc.

Elle a déclaré : « Macron a eu l’opportunité de reporter la présidence de l’UE jusqu’après les élections présidentielles pour permettre au nouveau président élu d’avoir la légitimité nécessaire pour agir, de défendre ses priorités au niveau de l’UE et de donner une impulsion à sa priorité. problèmes.

« Relance : pourquoi alors ont-ils accepté une bouchée de pain d’un plan de relance trois fois inférieur au montant demandé par le Parlement et conditionné à des réformes d’austérité, par exemple sur les retraites ?

« Pouvoir : pourquoi alors ont-ils promu l’Europe du libre-échange dont l’échec a été illustré par le COVID alors que l’UE n’a même pas été en mesure de produire même des masques pour faire face à la pandémie ?

« Appartenance : quelle appartenance quand l’UE est réduite à un espace de compétition incapable de protéger l’État de droit, qui est attaqué en Hongrie et en Pologne par l’extrême droite, en remettant en cause les droits des femmes et des personnes LGBTI, par exemple.

« L’UE n’est pas non plus à la hauteur du travail sur le climat. Macron a accepté un objectif de réduction des émissions de seulement 55% d’ici 2030, alors qu’une réduction minimale de 65% est nécessaire pour se conformer aux accords de Paris.

« La France aurait dû défendre un objectif plus ambitieux !