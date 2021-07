Actualités de l’UE : le Brexiteer s’en prend au chef “absurde” Sefcovic après une menace juridique | Politique | Nouvelles

in

Andrew Marr fait griller Maroš Šefčovič sur la règle “absurde”

Et l’ancien député européen du Brexit Party, s’exprimant en réponse à la dernière déclaration ferme du vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a averti le Premier ministre Boris Johnson qu’il devait prendre position pour protéger le tissu même du Royaume-Uni. S’exprimant plus tôt, M. Sefvocic, l’homme clé du bloc en ce qui concerne le Brexit, a accusé le Royaume-Uni d’avoir violé l’accord en prolongeant unilatéralement le délai de grâce pour les marchandises voyageant entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

En outre, il a déclaré que l’UE était prête à lancer une “procédure d’infraction” si Londres ne se conformait pas.

Le protocole d’Irlande du Nord est le mécanisme convenu entre le Royaume-Uni et l’UE pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Cependant, les critiques unionistes disent que cela a plutôt abouti à une frontière le long de la mer d’Irlande en liant l’Irlande du Nord aux règles et réglementations de l’UE, créant ainsi un fossé entre elles et le reste du Royaume-Uni.

Boris Johnson doit tenir tête à Maros Sefcovic, a déclaré M. Habib (Image: GETTY)

Ben Habib, l’ancien député européen du Brexit Party (Image: GETTY)

M. Habib, un ardent critique du Protocole dont la propre contestation judiciaire visant à le renverser s’est soldée par un échec devant la Haute Cour d’Irlande du Nord le 30 juin, a été moins qu’impressionné.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Il est absurde que Sefcovic puisse légitimement accuser le Royaume-Uni de mauvaise foi simplement parce que nous cherchons à transférer librement des marchandises dans notre propre pays. Mais c’est l’absurdité du Protocole.

« En nous y signant, Westminster a brisé le Royaume-Uni.

« Nous avons une puissance étrangère en charge dictatoriale d’une partie de notre pays.

Boris Johnson, photographié lors du briefing d’hier sur les coronavirus au numéro 10 (Image: GETTY)

“C’est le summum de la faiblesse politique et de l’automutilation constitutionnelle.”

En ce qui concerne le rôle joué par M. Johnson, qu’il a appelé à démissionner plus tôt cette année pour sa gestion de la situation, M. Habib a déclaré: “Le Premier ministre a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’hésiterait pas à prendre des mesures concrètes pour protéger notre Union, mais il n’en prend aucun.

« Au lieu de cela, c’est l’UE qui intente une action en justice contre le Royaume-Uni.

“Leur action est aussi méprisante qu’humiliante.”

Boris Johnson a discuté de la question avec Charles Michel et Ursula von der Leyen lors du sommet du G7 le mois dernier (Image: GETTY)

Les syndicalistes d’Irlande du Nord s’opposent avec véhémence au Protocole (Image : GETTY)

Il a demandé : « À quel moment notre gouvernement se rendra-t-il compte qu’il n’y a rien de raisonnable à convenir avec l’UE ?

« La solution est simple. Il ne s’agit pas de traiter avec l’UE mais d’une action britannique unilatérale : répudier le protocole et laisser ouverte la frontière sur l’île d’Irlande.

« La valeur du commerce entre l’Irlande du Nord et l’Irlande est une erreur d’arrondi dans nos chiffres commerciaux.

« Si les Irlandais mettaient alors en place des contrôles douaniers, ce serait eux qui violeraient l’accord de Belfast.

Protocole d’Irlande du Nord expliqué (Image: Express)

“Abandonnez le protocole et ignorez la frontière.”

S’exprimant plus tôt, M. Sefvovic a déclaré lors d’une discussion sur les relations entre l’UE et le Royaume-Uni : “Malheureusement, les mesures unilatérales prises par le gouvernement britannique en mars contredisaient cet esprit d’action commune et violaient clairement ce que nous avions convenu.

“En réponse, nous avons été contraints de lancer une procédure d’infraction et sans mesures satisfaisantes de la part du Royaume-Uni pour remédier à ces mesures, nous n’aurons pas d’autre choix que d’intensifier ces procédures judiciaires.”

M. Sefvocic a déclaré qu’une solution à plus long terme pour éviter les contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS) pour les produits agroalimentaires, allant des animaux vivants à la viande fraîche et aux produits végétaux, pourrait s’inspirer d’un accord que l’UE a conclu avec la Suisse.

Maros Sefcovic et Lord David Frost, photographiés le mois dernier (Image: GETTY)

Ce pacte supprime presque tous les contrôles SPS physiques, mais pas les contrôles documentaires, et y parvient grâce à un mécanisme de réglementation dynamique qui crée une zone vétérinaire commune.

Il a ajouté : « Cela pourrait être négocié très rapidement et répondrait à de nombreuses préoccupations.

“Le Royaume-Uni qui continue d’appliquer les règles SPS de l’UE supprimera une grande majorité des contrôles en mer d’Irlande et n’exigerait pas de contrôles ailleurs, par exemple en Irlande du Nord.”

M. Sefcovic a déclaré qu’il était conscient des préoccupations du gouvernement britannique concernant une telle solution, mais a insisté sur le fait qu’il était important “de ne pas se laisser trop envahir” par les préoccupations concernant l’alignement des règles et réglementations entre la Grande-Bretagne et l’UE.