Actualités de l’UE : Le chef de la CDU, Laschet, admet “Je suis un mélange Macron-Merkel” alors qu’il promet PLUS D’UE | Monde | Nouvelles

Le leader de l’Union chrétienne-démocrate (CDU), qui est désormais le favori pour devenir chancelier après Mme Merkel en septembre, a décrit son style politique comme un mélange de sa « sobriété » et de la « passion » de M. Macron pour les réformes européennes. S’exprimant lors du Forum de Bruxelles 2021 jeudi, M. Laschet a déclaré que son idée sur la façon de diriger le pays émanait à la fois du leader allemand et du leader français.

Il a déclaré : « Je pense que la sobriété d’Angela Merkel a parfois aidé.

« Sur les questions européennes, j’ai plus la passion de Macron.

“Peut-être que cela a à voir avec d’où je viens.

“Si vous venez d’Aix-la-Chapelle, Paris est plus proche de vous que Berlin en termes de distance.”

Mme Merkel et M. Macron se sont penchés sur plusieurs questions à Bruxelles, le président français faisant pression pour plus d’intégration et le dirigeant allemand s’inquiétant de l’effet préjudiciable d’un budget commun pour la zone euro pour les contribuables allemands.

Les deux dirigeants, cependant, ont été de fervents partisans du Fonds de relance de l’UE depuis son introduction à la Commission européenne – ce qui a souvent exaspéré d’autres dirigeants contre la possibilité d’une plus grande alliance franco-allemande.

Les citoyens de tout le bloc ont trouvé la déclaration de M. Laschet surprenante.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: “Laschet est en effet un mélange Macron-Merkel: l’indécision de Merkel associée à la mégalomanie de Macron.”

Et un autre : “Sur quelle planète le ‘Macron-Merkel-Mix’ doit-il avoir une connotation positive ?!”

“La chose à regarder doit toujours être immédiatement que nous ne pourrons pas le gérer seuls.”

L’homme politique allemand est en tête des prochaines élections fédérales.

Son parti promettra lundi “une décennie de modernisation” dans un programme électoral destiné à faire disparaître le défi de ses rivaux du Parti vert.

Le manifeste s’opposera à l’offre des Verts d’un “nouveau départ” et montrera que les conservateurs resserrent les rangs après une bataille conflictuelle pour savoir qui devrait être leur candidat pour remplacer Merkel, qui quittera ses fonctions de chancelière après les élections fédérales du 26 septembre.

M. Laschet espère que le programme consolidera l’avance récemment retrouvée des conservateurs sur les Verts dans les sondages d’opinion et assurera la victoire en septembre.

Silvia Breher, chef adjointe de la CDU, a déclaré : « Nous voulons faire des années 20 une décennie de modernisation.

“Nous voulons rendre notre pays meilleur et protéger les libertés des générations présentes et futures : avec une protection climatique efficace, des emplois sûrs, des finances saines et l’équité dans les questions sociales.”

De telles politiques visent à maintenir le centre politique après la pandémie de COVID-19 en Allemagne, la plus grande économie d’Europe, et à gagner les électeurs hésitants à confier la chancellerie aux Verts moins expérimentés.

Après avoir bénéficié d’un fort soutien populaire l’année dernière, la «grande coalition» au pouvoir de la CDU/CSU et des sociaux-démocrates (SPD) de gauche a vu les électeurs devenir plus frustrés par sa gestion de la pandémie.