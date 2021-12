Le président de la Cour européenne de justice (CJCE), Koen Lenaerts, a averti que la « survie » du projet de l’UE était menacée par des politiciens et des juges de différents États membres.

M. Lenaerts a déclaré que la situation est désormais « extrêmement grave » en ce qui concerne la suprématie du droit de l’UE dans le bloc et le rôle de l’État de droit.

S’adressant à Politico, il a déclaré: « L’autorité de la Cour de justice et la primauté du droit de l’UE ont été contestées dans divers États membres, non seulement par des politiciens, mais également par certaines cours constitutionnelles.

« Il s’agit d’une situation extrêmement grave qui menace la survie du projet européen sous sa forme actuelle.

Il a poursuivi : « Cela semble toujours impressionnant de parler de primauté et certains États membres critiqueront ce principe.

« Mais ce n’est en fait que de la rhétorique creuse.

« La seule question est de savoir si le syndicat a ou non la compétence. »

Faisant écho à la récente présentation par le président français Emmanuel Macron du différend sur l’état de droit avec la Pologne comme « un problème d’indépendance du système judiciaire », le chef de la CJCE a déclaré : « Bien sûr, il appartient à chaque État membre d’organiser son propre système judiciaire comme il l’entend.

« Mais les Etats membres ne doivent pas porter atteinte, aux yeux du public, à l’indépendance et à l’impartialité des juges. »

LIRE LA SUITE: Le successeur d’Angela Merkel à la chancelière allemande surnommé « Scholzomat »

Cette dispute fait partie d’un conflit beaucoup plus large sur les normes démocratiques qui comprend également les droits des femmes et la liberté des médias.

Malgré ces différends, le PiS conserve un soutien solide en Pologne où il a augmenté les dépenses sociales depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Sa rhétorique nationaliste et eurosceptique est bien accueillie par les Polonais ouvriers et de la classe moyenne inférieure en dehors des grandes villes.

On ne sait toujours pas quand et comment Varsovie pourrait modifier sa chambre disciplinaire à la Cour suprême de Pologne d’une manière qui satisferait la Commission européenne exécutive à Bruxelles et permettrait le décaissement des fonds de récupération de Covid.

En plus des fonds de relance Covid, la Pologne risque également de perdre l’argent qui lui est alloué dans le cadre du budget commun 2021-2027 de l’UE de 1,1 billion d’euros.

Pour l’instant, un haut responsable de l’exécutif de l’UE a déclaré la semaine dernière que la Pologne ne recevrait pas les subventions et les prêts bon marché qui s’étendent désormais à la plupart des autres pays de l’UE pour les aider à se remettre de la pandémie, à moins qu’elle ne change de cap.

Le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a déclaré: « Il est peu probable que nous puissions finaliser ce travail (sur l’approbation du plan de relance national de la Pologne et le décaissement des fonds) cette année ».