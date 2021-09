Actualités de l’UE : le Danemark soutient Washington dans une dispute sous-marine avec la France et Bruxelles | Politique | Nouvelles

Devenant le premier pays de l’UE à se séparer, Copenhague a défendu le président américain Joe Biden comme étant “très fidèle” à l’Europe malgré la facilitation du pacte militaire AUKUS. Paris est furieux que Canberra ait annulé son contrat d’achat de sous-marins de construction française en faveur de la technologie nucléaire des États-Unis et du Royaume-Uni. Le Premier ministre danois Mette Frederiksen a déclaré : « Je pense qu’il est important de dire – étant donné les pourparlers en cours en Europe en ce moment – ​​que je considère Biden comme très fidèle à l’alliance transatlantique.

« Et en général, nous ne devrions pas transformer les défis concrets, qui existeront toujours entre alliés, en quelque chose qu’ils ne devraient pas être.

“Je voudrais vraiment mettre en garde contre cela.”

Dans une interview accordée à un journal danois, on a demandé à Mme Frederiksen si elle comprenait les critiques émanant de Paris et de Bruxelles.

Il fulminait : « Non, je ne le comprends pas, je ne le comprends pas du tout.

“Cela ne signifie pas que nous, au gouvernement danois, sommes nécessairement d’accord avec les États-Unis sur tout, et nous avons également dit que nous aurions aimé voir une sortie différente d’Afghanistan, mais je ne ressens aucune frustration envers l’administration américaine.”

Le Danemark est un allié de longue date de Washington, envoyant des troupes en Afghanistan et en Irak et donnant régulièrement la priorité aux engagements de l’OTAN sur les questions de défense européenne.

Mme Frederiksen a déclaré: “Il ne fait aucun doute que Joe Biden éloigne la politique étrangère des États-Unis d’une position très isolationniste.”

Mais Washington s’apprêtait à « assumer à nouveau le rôle de leader mondial, un rôle que seuls les États-Unis peuvent assumer », a-t-elle ajouté.

“Et si les États-Unis ne le font pas, personne d’autre ne peut prendre leur place.”

Paris a fait pression sur les pays de l’UE pour le soutenir dans le différend concernant son contrat de sous-marin interrompu avec l’Australie.

Canberra avait accepté d’acheter 12 véhicules diesel-électriques à la France, d’une valeur d’environ 27 milliards de livres sterling, mais s’est retiré pour rejoindre le pacte militaire AUKUS avec Washington et Londres.

La Commission européenne a eu des discussions sur les conséquences possibles de cette décision et réfléchit déjà à l’opportunité d’abandonner ses négociations commerciales avec l’Australie et ses réunions techniques avec les États-Unis.

« Nous voulons savoir ce qui s’est passé et pourquoi, et par conséquent, vous devez d’abord clarifier cela avant de continuer comme si de rien n’était. »

Le Premier ministre Boris Johnson a suggéré aujourd’hui que la France doit « reprendre le contrôle » au milieu de la colère suscitée par le pacte AUKUS.

Il a déclaré: “Ce que je veux dire à ce sujet, c’est que je pense simplement qu’il est temps pour certains de nos amis les plus chers du monde entier de prendre un grip [get a grip] à propos de tout ça et donne-moi un break [give me a break].

« C’est fondamentalement un grand pas en avant pour la sécurité mondiale. Ce sont trois alliés aux vues similaires qui se tiennent côte à côte et créent un nouveau partenariat pour le partage de la technologie.

« Ce n’est pas exclusif, ce n’est pas essayer d’épauler qui que ce soit. Ce n’est pas contradictoire avec la Chine, par exemple.

“Il est là pour intensifier les liens et l’amitié entre trois pays d’une manière qui, je pense, sera bénéfique pour les choses auxquelles nous croyons.”