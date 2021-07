Actualités de l’UE : Le fonds de pêche de 5,2 milliards de livres sterling du Bloc est honteux pour « la destruction de la nature en mer » | Politique | Nouvelles

Le Parlement européen a donné hier son approbation finale sur le fonds pour la pêche et l’aquaculture 2021-2027, qui est conçu pour soutenir l’économie bleue, protéger la biodiversité et promouvoir la gouvernance internationale des océans. Une grande partie de l’argent du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEMAF) sera utilisée pour reconstruire les communautés côtières du bloc frappées par la pandémie. L’un des plans est d’amener des jeunes dans l’industrie de la pêche, où l’âge moyen des travailleurs est maintenant de plus de 50 ans.

L’EMFAF peut financer le premier navire pour les jeunes pêcheurs, de moins de 40 ans, ayant au moins cinq ans d’expérience ou un diplôme équivalent.

Mais les militants de BirdLife Europe se sont plaints que le trésor de guerre de plusieurs milliards de livres encouragerait la surpêche et alimenterait la disparition de la nature en mer.

Anouk Puymartin, responsable de la politique marine de l’UE chez BirdLife Europe, a déclaré : « Ces derniers jours, le monde a vu avec horreur nos océans s’enflammer.

« Avec la nouvelle FEMAF, l’UE ajoute littéralement du carburant à l’écocide qui se produit dans nos mers.

« Les Européens savent déjà que nos océans sont dégradés et ils s’engagent chaque jour dans davantage d’actions pour sauver la vie marine. Pour ces citoyens, voir des politiciens élus voter pour utiliser l’argent de leurs impôts pour continuer à tuer nos océans est une gifle directe.

“Ce vote montre que les membres du Parlement européen sont plus intéressés à se battre au nom de l’industrie de la pêche, au lieu d’écouter les personnes qui les ont élus.”

L’organisation a affirmé que les “subventions préjudiciables” représentaient plus de 60% des subventions mondiales à la pêche, soit environ 17 milliards de livres sterling.

Ils comprennent toute subvention qui réduit les coûts opérationnels de l’industrie de la pêche, comme la construction de nouveaux bateaux ou le financement du remplacement des moteurs.

BirdLife affirme qu’une partie des fonds est utilisée par les pêcheurs et les propriétaires d’entreprises pour se livrer à des pratiques susceptibles de détruire la vie marine.

Les pays de l’UE doivent maintenant soumettre leurs plans nationaux sur la manière dont ils dépenseront leur part du FAMP.

BirdLife a appelé la Commission européenne, qui doit approuver les propositions nationales, à bloquer celles qui ne proposent pas de mesures efficaces pour réduire l’impact de la pêche sur la biodiversité.

« De plus, la jeune génération hésite à entrer dans la profession, les émissions de CO2 doivent être réduites conformément au Green Deal et aux obligations internationales, et la production aquacole stagne, alors que dans les pays tiers le secteur est florissant.

« Ce fonds cherche humblement à contribuer à atténuer ces défis. »