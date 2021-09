Actualités de l’UE : le Luxembourg fait honte à l’Autriche et à la Slovénie alors que la querelle sur les migrants éclate | Monde | Nouvelles

in

Les États de l’UE craignent que la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans ne déclenche une répétition de la crise de 2015-2016, lorsque l’arrivée de plus d’un million de migrants, principalement du Moyen-Orient, a mis à rude épreuve les systèmes de sécurité et de protection sociale et a alimenté le soutien à l’extrême droite. groupes. L’inquiétude suscite une querelle amère entre les États membres après une réunion la semaine dernière des ministres de l’Intérieur.

L’Autriche et la Slovénie font partie de ceux qui appellent à l’arrêt des arrivées de migrants dans le bloc.

Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères a accusé les deux pays de “faire tout leur possible pour empêcher les réfugiés de venir en Europe” lors de la réunion.

Alors que le ministre slovène des Affaires étrangères a mis en garde contre les « attaques terroristes sur le sol européen ».

La commissaire européenne Margaritis Schinas a déclaré que les événements en Afghanistan pourraient être un catalyseur pour que l’Union européenne élabore une politique migratoire commune.

Le commissaire grec, dont le mandat inclut la politique migratoire, a déclaré au quotidien autrichien Wiener Zeitung : « Il est vrai que nous sommes actuellement dans une crise majeure, mais l’UE n’a pas causé la situation, pourtant nous sommes une fois de plus appelés à faire partie d’un Solution.”

Sans voir de crise migratoire, il a dit vouloir « éviter un réflexe qui nous ramène à l’année de crise 2015 avant même qu’on ne sache clairement comment la situation va évoluer ».

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré que jusqu’à 500 000 Afghans pourraient fuir leur patrie d’ici la fin de l’année.

L’UE était mieux préparée cette fois, avec une protection renforcée des frontières extérieures et des ressources financières pour aider les voisins de l’Afghanistan, tandis que les politiques des États de l’UE convergeaient de plus en plus, a déclaré Schinas.

Il a déclaré: “Par conséquent, je vois maintenant le moment de se mettre d’accord sur une politique européenne commune en matière de migration et d’asile, comme nous l’avons proposé à la Commission européenne en septembre.”

Schinas a déclaré que des divergences subsistaient entre les membres, avec une forte opposition à un accord entre “les populistes de droite et de gauche”, mais il a vu une fenêtre pour un après les élections présidentielles françaises de mai 2022, date à laquelle il y aurait également un nouveau gouvernement dans Allemagne.

La semaine dernière, le Premier ministre italien Mario Draghi a également critiqué certains de ses homologues européens pour ne pas s’être mis d’accord sur une politique migratoire commune et avoir refusé d’accueillir des migrants afghans.

Le dirigeant italien a remis en question l’existence même de l’UE en reprochant aux dirigeants du bloc d’avoir déclaré qu’ils n’accueilleraient pas de réfugiés fuyant l’Afghanistan.

Dans un énorme coup à ses homologues du bloc, il a déploré “personne n’a de stratégie claire” sur la façon de s’attaquer au problème de la migration.

L’ancien chef de la Banque centrale européenne a déclaré que les pays de l’Union européenne devaient faire un meilleur travail pour faire face aux problèmes de migration et a critiqué les États membres qui refusaient d’accueillir davantage de réfugiés afghans.

M. Draghi a déclaré : “L’Union européenne… est toujours incapable de gérer de telles crises… certains pays ont déjà dit qu’ils ne voulaient pas d’Afghans. Comment pouvez-vous faire cela ?”

Il a ajouté : « L’Europe, unie par de nombreux principes, est incapable de s’attaquer au problème et c’est une épine dans l’existence même du bloc.

“Personne ne peut prétendre avoir une stratégie claire à ce stade. Personne n’a de feuille de route.”

L’Autriche, où vivent déjà plus de 40 000 réfugiés afghans, a clairement fait savoir qu’elle n’accepterait plus de personnes et la Hongrie – traditionnelle ligne dure en matière d’immigration – a rejeté tout projet d’accueillir un grand nombre.