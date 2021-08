Actualités de l’UE : le pape François accorde un étrange statut de divinité au fondateur de l’UE – « Au secours ! » | Monde | Nouvelles

in

Le pape François a publié un décret reconnaissant à Robert Schuman, l’un des « pères » de l’UE, « les vertus héroïques du serf de Dieu » ouvrant ainsi la voie à la béatification qui pourrait être suivie d’une sanctification.

C’est la première fois depuis Saint-Louis qu’un homme politique a cet honneur.

Pour l’eurodéputé français François-Xavier Bellamy, la décision du Vatican d’ouvrir la voie à un embellissement de M. Schuman, “est une manière de lier la construction européenne à ses racines civilisationnelles”.

Mais pour Eric Noirez de Génération Frexit, c’est encore un “épisode d’eurofanatisme”.

Il a déclaré : “Nouvel épisode d’eurofanatisme : le pape François accorde à Robert Schuman ‘les vertus héroïques du serf de Dieu’.

« Il devrait donc être béatifié et peut-être même sanctifié.

“Aucun homme politique n’a eu cet honneur depuis… Saint-Louis. Au secours.”

Le travail de M. Schuman a contribué à la fondation des institutions européennes d’aujourd’hui, telles que l’Union européenne.

M. Schuman, qui a été Premier ministre français et ministre des Affaires étrangères dans l’immédiat après-guerre, a également joué un rôle dans la fondation de l’OTAN.

Un communiqué du Vatican a déclaré que le pape avait approuvé un décret reconnaissant les “vertus héroïques” de Schuman, décédé en 1963.

La reconnaissance est l’une des premières étapes du long processus qui peut conduire à la canonisation.

L’approbation du décret par le pape François signifie que M. Schuman a désormais le titre de “vénérable”.

Il faudrait attribuer un miracle à M. Schuman pour qu’il soit béatifié, puis un autre pour qu’il devienne saint.

L’Église catholique romaine enseigne que seul Dieu accomplit des miracles, mais que les saints qui sont censés être avec Dieu au ciel intercèdent en faveur des personnes qui les prient.

Un miracle est généralement la guérison médicalement inexplicable d’une personne.

L’Institut Saint Benoit, basé en France, promeut la sainteté de M. Schuman depuis plusieurs décennies.

Ses théologiens et historiens ont entendu des témoins et examiné tous ses écrits pour la documentation qui a été envoyée au Vatican et qui a abouti au décret du Pape.