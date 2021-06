Actualités de l’UE : le plan de sauvetage de VDL contre le Covid représente un risque de fraude énorme, avertit l’organisme de surveillance de la corruption de l’UE | Politique | Nouvelles

in

Ville Itala, directeur général de l’organisme de surveillance anti-corruption Olaf, a averti que Bruxelles ne disposait pas d’outils suffisants pour superviser la distribution de milliards d’euros aux régions et aux industries touchées par la pandémie. Ses remarques interviennent alors que les premiers fonds du programme de sauvetage historique de Covid devraient être distribués aux États membres. Les eurocrates sont soucieux d’empêcher l’utilisation abusive de la vaste manne de financement qui vise à aider à panser les blessures économiques causées par la pandémie.

M. Itala a déclaré au FT : « C’est une énorme somme d’argent – ​​la prévention est importante.

Le patron de l’Olaf a déclaré qu’il était déçu que certains pays de l’UE aient décidé de bloquer les tentatives d’exiger l’utilisation du mécanisme de surveillance financière et d’évaluation des risques à l’échelle du bloc Arachne.

C’est le refus de certains pays d’adhérer à une base de données commune des transactions qui préoccupe le plus le chef de la lutte contre la corruption.

“On voit que c’est un gros risque, c’est sûr”, a-t-il déclaré.

« Parce que nous n’avons pas les mêmes possibilités de suivre les flux d’argent et les informations – et de trouver les bénéficiaires finaux.

La Commission européenne a lancé cette semaine son programme d’emprunt visant à lever des fonds pour le fonds de relance – connu sous le nom de Next Generation EU.

Bruxelles a émis 17 milliards de livres sterling de dette, un petit pas dans sa tentative de dépenser 685 milliards de livres sterling pour aider à relancer les économies battues par Covid.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, effectue actuellement une mini-tournée du bloc alors que les responsables approuvent les plans de relance et de résilience des États membres.

Mercredi, elle a donné son feu vert aux candidatures espagnoles et portugaises.

M. Itala a insisté sur le fait qu’une surveillance stricte aux niveaux national et européen était vitale pour garantir que l’argent ne soit pas perdu à cause du gaspillage et de la fraude.

Il a souligné les scandales précédents concernant l’utilisation abusive des fonds de l’UE et a mis en garde contre une répétition si un ensemble de données à l’échelle du bloc n’était pas disponible pour analyse.

En fin de compte, il sera trop difficile d’établir les destinataires de l’argent de récupération en raison des couches complexes d’entreprises et de transactions dans plusieurs juridictions, a-t-il ajouté.

Actuellement, l’outil n’est pas utilisé en Allemagne, en Pologne, en Suède, au Danemark ou à Chypre, les capitales optant pour leurs propres systèmes nationaux.

Bruxelles pense avoir introduit une nouvelle arme plus puissante pour lutter contre la fraude et la corruption dans le fonds de relance du bloc.

Les États membres sont tenus de mettre en place des systèmes nationaux pour enregistrer et déclarer les bénéficiaires finaux des espèces de l’UE versées dans le cadre du programme.

Le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis, a déclaré que les eurocrates avaient mis en place un “système robuste” qui leur permet de contrôler les “systèmes de contrôle” nationaux.

Il a déclaré que Bruxelles suspendrait tout paiement s’il y avait des signes que les gouvernements nationaux ne mettaient pas en œuvre les réformes demandées ou n’investissaient pas les fonds dans des investissements pré-accordés.