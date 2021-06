Actualités de l’UE : Le Premier ministre grec fulmine contre le complot de Merkel visant à interdire les Britanniques de l’UE | Politique | Nouvelles

in

Vacances: Simon Calder prédit de nouveaux pays de la liste verte britannique

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a ordonné à la chancelière allemande de se concentrer sur l’accélération du déploiement de ses vaccins plutôt que d’imaginer de nouvelles restrictions de voyage draconiennes. Berlin veut imposer une quarantaine obligatoire de 14 jours à tous les arrivants du Royaume-Uni et a fait pression pour obtenir du soutien cette semaine lors d’un sommet des dirigeants de l’UE à Bruxelles. Les premiers ministres et présidents du bloc sont restés divisés après que Mme Merkel et le président intransigeant français Emmanuel Macron ont demandé davantage de mesures à l’encontre de la Grande-Bretagne.

Les États membres devraient déclarer le Royaume-Uni comme une “zone de préoccupation variable” lors d’une réunion lundi.

Les responsables de la santé de l’UE craignent que la variante Delta, découverte pour la première fois en Inde et dominante en Grande-Bretagne, ne se propage bientôt comme une traînée de poudre à travers le bloc.

En conséquence, les eurocrates et les diplomates travaillant au sein du comité européen de réponse à la crise politique intégrée pourraient mettre la Grande-Bretagne sur une «liste noire» de voyage pour encourager les États membres à introduire des mesures de voyage plus strictes.

L’Allemagne et la France passeront lundi à la table des restrictions de voyage contraignantes pour toutes les zones où la variante Delta est répandue.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis fulmine contre le complot d’Angela Merkel visant à interdire les Britanniques d’Europe (Image: GETTY)

Mais les pays dépendants du tourisme sont sur le point d’organiser une riposte contre les plans visant à garantir que les Britanniques puissent profiter de leurs vacances d’été sur le continent.

La Grèce, l’Espagne, Chypre, Malte et le Portugal devraient être les plus virulents pour s’opposer aux mesures, selon des initiés.

Lors d’une conférence de presse post-sommet, M. Mitsotakis a déclaré : « Nous ne devons pas adopter une logique de nouvelles restrictions, mais au contraire accélérer les vaccinations.

“Ceux qui ont été vaccinés sont protégés, ceux qui n’ont pas été vaccinés sont en danger.”

Kyriakos Mitsotakis et Angela Merkel au sommet du Conseil de l’UE à Bruxelles (Image: GETTY)

L’Espagne s’est élevée contre le plan de quarantaine franco-allemand mais pourrait commencer à exiger un test négatif de tous les Britanniques qui arrivent.

Un responsable du gouvernement des Baléares, qui couvre Ibiza et Majorque, a déclaré : « Nous nous sommes battus longtemps pour que les Britanniques viennent. »

Malte continuera également à laisser entrer les voyageurs britanniques, mais seuls ceux qui sont entièrement vaccinés seront autorisés à éviter l’auto-isolement.

Le président français Emmanuel Macron veut également interdire les Britanniques de l’UE (Image: GETTY)

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, dont le pays met tous les visiteurs britanniques en quarantaine, a déclaré qu’il appartenait à chaque pays de l’UE de définir ses propres conditions d’entrée.

Il a déclaré aux journalistes: “Malte et l’Espagne sont peut-être un peu plus clémentes que certains autres États membres, mais c’est à eux de décider, ils peuvent le faire.”

La chancelière allemande, Mme Merkel, a affirmé que les pays européens exploraient de nouvelles restrictions aux voyages en raison de leurs taux de vaccination plus faibles.

Le dirigeant vétéran de l’UE a déclaré: «En Grande-Bretagne et en Israël, qui sont plus avancés dans la vaccination, nous pouvons constater une forte augmentation des taux d’incidence et nous voyons également que les hospitalisations augmentent apparemment avec cette variante.

« Par conséquent, je ne peux que continuer à plaider pour continuer à être prudent.

M. Macron, son plus proche allié dans la bataille pour l’interdiction des Britanniques, a insisté pour que les États de l’UE “restent vigilants” et “harmonisent nos règles en matière d’ouverture aux pays tiers” comme le Royaume-Uni.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré : « Nous devons vacciner, vacciner, vacciner.

“C’est la meilleure stratégie contre ces variantes.”

Elle a ajouté : « Nous sommes inquiets pour la variante Delta.

« Si vous regardez au Royaume-Uni, la variante Delta est désormais dominante, 90 % des infections sont la variante Delta.

“Cela progresse rapidement et s’accélère également ici.”