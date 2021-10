Alors que l’UE estimait que sa politique de plus en plus large et de plus en plus approfondie était menacée après le Brexit, la Pologne a créé des vagues au sein du bloc. Plus tôt ce mois-ci, le Tribunal constitutionnel polonais a jugé que certaines parties du droit de l’UE étaient incompatibles avec la constitution polonaise. Cela a provoqué une réaction de colère des hauts fonctionnaires, Katarina Barley avertissant la Pologne qu’elle pourrait être empêchée de recevoir des fonds de l’UE si Varsovie s’éloignait de la législation de l’UE.

Et maintenant, dans une lettre ouverte aux présidents du Conseil européen, de la Commission et du Parlement, M. Morawiecki a soulevé d’autres préoccupations – tout en reconnaissant l’importance de l’UE – et la loyauté de la Pologne en tant que membre.

M. Morawiecki a écrit : « Je tiens à vous rassurer que la Pologne reste un membre fidèle de l’Union européenne.

« La Pologne respecte cette loi et reconnaît sa primauté sur les lois nationales, conformément à toutes nos obligations en vertu du traité sur l’Union européenne.

« En même temps, cependant, je veux vous inquiéter – et attirer votre attention sur un phénomène dangereux qui menace l’avenir de notre syndicat. »

Soulignant sa principale préoccupation, le Premier ministre a déclaré: «Nous devrions être inquiets de la transformation progressive de l’Union en une entité qui cesserait d’être une alliance d’États libres, égaux et souverains, et deviendrait plutôt un organisme unique géré de manière centralisée, dirigé par des institutions privées de contrôle démocratique par les citoyens des pays européens.

Avertissant de la façon dont l’avenir pourrait se dérouler, M. Morawiecki a déclaré : « Si nous n’arrêtons pas ce phénomène, tous en ressentiront les effets négatifs. Aujourd’hui, cela peut concerner un seul pays – demain, sous un autre prétexte, un autre.

Parlant du pouvoir que l’UE détient sur ses États membres, le Premier ministre polonais était le plus préoccupé par la hiérarchie juridique au sein de l’UE.

Faisant part de ses inquiétudes à propos de la CJE à la suite d’une interprétation de juges polonais, le Premier ministre a déclaré : violer leur propre Constitution et les jugements de leur propre Tribunal constitutionnel.

Suggérant que cela mettrait en péril l’ensemble du système juridique polonais, il a poursuivi en disant : Bureau. »

Réitérant le point d’égalité et de liberté, M. Morawiecki a déclaré : « Aucun État souverain ne peut accepter une telle interprétation. L’accepter se traduirait effectivement par la cessation de l’Union européenne d’être une union de pays libres, égaux et souverains.

Le Premier ministre suggère que, « sans aucune base légale, il y a une tentative de forcer les États membres à faire ce que les institutions de l’Union leur disent de faire – indépendamment de toute base légale pour imposer de telles exigences ».

Parlant de la manière de résoudre le problème, le Premier ministre a souligné le besoin de communication et de solidarité. Mais alors que l’Europe connaît une montée du populisme sans précédent depuis des décennies, la notion de solidarité pourrait être un vœu pieux.

Le Brexit a déjà montré que certains sont prêts à prendre le risque et à rompre avec les pouvoirs de tirage des cordes à Bruxelles, et le fait que le Royaume-Uni ne tombe plus dans la plupart des pièges décrits dans la lettre du Premier ministre polonais à l’UE pourrait bien encourager les autres à considérer les alternatives.

Le Premier ministre termine sa lettre par une citation du père fondateur du concept de l’Union européenne, Jean Monnet, en ces termes : « Faites travailler les hommes ensemble ; montrez-leur qu’au-delà de leurs différences et de leurs frontières géographiques, il y a un intérêt commun. »

Avec des groupes en Pologne qui inventent le terme Polexit, et en France le terme Frexit, l’avenir de l’Union européenne, ses institutions et ses politiques de tour d’ivoire doivent être rapidement revus si elle veut maintenir ce qu’on appelle « une union toujours plus étroite ».