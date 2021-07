Actualités de l’UE : le propre rapport de Bruxelles met en garde contre les dangers qui pourraient « détruire l’union » | Politique | Nouvelles

Dans son rapport annuel sur l’état de droit, la Commission européenne dira qu’il existe des menaces croissantes à l’indépendance judiciaire et à la lutte contre la corruption officielle en Hongrie et en Pologne. Mais des avertissements similaires devraient également être étendus aux États membres plus traditionnels – y compris l’Allemagne et la France – en raison des défis à la primauté du droit de l’UE. L’étude de la Commission, qui doit être publiée plus tard dans la journée, met en lumière de « sérieuses préoccupations » concernant l’indépendance de la justice à Budapest et à Varsovie.

Il critiquera fortement la Hongrie pour son incapacité à lutter contre la corruption de haut niveau, telle que le clientélisme et le favoritisme, au sommet du gouvernement.

Le rapport couvrira les développements dans les 27 pays de l’UE, mais devrait se concentrer le plus sur les deux contrevenants controversés.

Les chapitres sur la Hongrie et la Pologne sont particulièrement sensibles, les deux pays se disputant toujours l’approbation de leurs actions de plusieurs milliards d’euros du fonds de récupération des coronavirus du bloc.

« Les risques de clientélisme, de favoritisme et de népotisme dans l’administration publique de haut niveau ainsi que les risques liés au lien entre les entreprises et les acteurs politiques restent sans réponse », dira la section hongroise.

« Les mécanismes de contrôle indépendants restent insuffisants pour détecter la corruption.

« Des inquiétudes subsistent quant à l’absence de contrôles systématiques et à un contrôle insuffisant des déclarations de patrimoine et d’intérêts.

« Bien que le taux d’inculpation pour les affaires de corruption soit élevé et que de nouvelles affaires de corruption de haut niveau aient été ouvertes depuis 2020, les antécédents en matière d’enquêtes sur des allégations concernant des hauts fonctionnaires et leur entourage immédiat restent limités.

Et de la Pologne, le rapport met en garde contre le risque d’« influence indue » sur les poursuites pour corruption.

Cela soulève également des inquiétudes quant au fait que le ministre de la justice est également le procureur général du pays.

L’Autriche et la Bulgarie sont citées comme des problèmes potentiels de corruption, tandis que la République tchèque aurait des problèmes de conflit d’intérêts de haut niveau.

Le rapport sera dévoilé plus tard dans la journée par les commissaires européens Didier Reynders et Vera Jourova.

M. Reynders, le patron de la justice de l’UE, a déjà averti que les contestations de la primauté du droit de l’UE, comme celles de la Pologne, pourraient « détruire l’union elle-même » si elles ne sont pas contestées.

Varsovie a demandé près de 21 milliards de livres sterling, tandis que la Hongrie a fait une offre pour 6 milliards de livres sterling, sur le fonds de récupération de 691 milliards de livres sterling du bloc.

La Pologne a eu un mois supplémentaire pour obtenir l’approbation de son plan, qui, selon les critiques du gouvernement nationaliste de Varsovie, devrait être rejeté.

Le rapport de la Commission affirmera qu’il y a une détérioration constante de la perception du système judiciaire du pays au cours des cinq dernières années.

Il avertira que « de multiples aspects de la réforme de la justice soulèvent de sérieuses inquiétudes en ce qui concerne l’état de droit, en particulier l’indépendance de la justice ».