Actualités de l’UE : le prosecco bat le champagne en tant que première exportation de vin mousseux du bloc | Monde | Des nouvelles

Avec plus de 205 millions de litres (41 %), le prosecco italien occupe la première place parmi les principales catégories de vins mousseux exportés des États membres de l’UE vers des pays hors de l’Union européenne.

Le champagne s’est classé deuxième avec 66 millions de litres (13 %) exportés.

Le cava, qui est produit en Espagne, a inversé la tendance en augmentant ses exportations extra-UE de plus de 10 % à 58 millions de litres en 2020.

Parmi les nouveaux chiffres, l’organisation agricole Coldiretti a déclaré: « En dehors de l’Italie, les consommateurs les plus enthousiastes sont les Américains, qui dépassent les Britanniques avec une augmentation de 44% en quantité, tandis que les Britanniques « s’arrêtent » à une croissance de 12%.

« Les estimations du nouvel Observatoire Unione italia vini-Ismea faisaient également état d’une production record de vins effervescents italiens, jamais aussi élevé : 900 millions de bouteilles, avec une croissance de 50 % au cours des cinq dernières années, avec 316 millions de bouteilles prêtes à être débouchées. pendant les fêtes de fin d’année. »

En 2020, en raison de la pandémie de coronavirus, les exportations de vins mousseux vers des pays hors UE se sont élevées à 494 millions de litres.

Il s’agit d’une baisse par rapport aux 528 millions de litres exportés l’année précédente.

Les chercheurs ont déclaré qu’il s’agissait de la première baisse des exportations de vins mousseux extra-UE en une décennie.

La pandémie – ont souligné les analystes – a considérablement ralenti la croissance du commerce du vin, les bars et les restaurants ayant été contraints de fermer.

A la fin de l’année, le record historique des exportations à l’étranger a été atteint pour la première fois pour une valeur d’environ 1,9 milliard, sur la base des prévisions sur les données de l’Istat.

Coldiretti a souligné dans le classement des bulles italiennes préférées dans le monde « il y a entre autres Prosecco, Asti et Franciacorta, qui défient désormais le Champagne français à armes égales, à tel point que sur le marché transalpin une croissance record des ventes de 16 pour cent ont été enregistrés ».

Cela vient après qu’il a été révélé que les exportations britanniques d’aliments et de boissons ont chuté de 16% au cours des neuf premiers mois de 2021.

La Food and Drink Federation (FDF) a averti que les exportations du secteur avaient baissé de 2,7 milliards de livres sterling entre janvier et septembre par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Cette baisse a été attribuée en grande partie à une baisse de 24 pour cent des ventes vers les pays de l’UE.

Dominic Goudie, responsable du commerce international du FDF, a déclaré : « Il est extrêmement décevant de voir à quel point notre commerce avec l’UE a été affecté, nos plus petits exportateurs étant les plus durement touchés.

« Il est essentiel que le gouvernement britannique et les pays décentralisés continuent de travailler avec l’industrie pour mettre en place un nouveau modèle de partenariat pour soutenir les exportateurs d’aliments et de boissons.

« Ils ont besoin que le gouvernement élimine les obstacles et les aide à tirer parti des nouvelles opportunités. »

Gareth Thomas, ministre fantôme du Commerce international, a déclaré : « Les ministres doivent accélérer le soutien aux exportateurs d’aliments et de boissons pour inverser cette baisse des ventes vers la France, l’Allemagne et d’autres pays européens, sinon nous risquons de voir d’autres retirer des opportunités commerciales à long terme aux Britanniques. entreprises mettant de bons emplois et des entreprises en danger.

« Il est essentiel de trouver de toute urgence un accord vétérinaire, de mettre en place des solutions à long terme pour la crise de la chaîne d’approvisionnement, y compris sur les chauffeurs de poids lourds, et d’aider davantage d’entreprises à naviguer dans les nouvelles règles douanières. »

Reportage supplémentaire de Maria Ortega