Actualités de l’UE : Le rêve de l’armée européenne de Macron est en lambeaux alors que l’Allemagne met fin à son plan : « Mauvais sens » | Monde | Nouvelles

Le dirigeant français Emmanuel Macron et le commissaire européen Josep Borrell ont fait pression pour que le bloc construise sa propre armée européenne dans le but de moins dépendre des alliés américains et autres alliés de l’OTAN non membres de l’UE. Mais la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a mis fin à leurs espoirs avant le sommet de l’OTAN à Bruxelles.

S’adressant à Politico, le politicien allemand a déclaré que le retrait chaotique d’Afghanistan dirigé par les États-Unis montrait que l’Europe devait coopérer davantage avec l’Amérique plutôt que de s’en éloigner.

Elle a déclaré : « On parle beaucoup d’autonomie ou de souveraineté européenne, ou – comme je préfère l’appeler – d’une plus grande capacité d’action de l’Union européenne en matière de sécurité et de défense.

« Les gens demandent pourquoi nous n’étions pas en mesure de tenir nous-mêmes l’aéroport de Kaboul.

« Nous devons dire très ouvertement : sans les capacités des Américains, nous, en tant qu’Européens, n’aurions pas pu le faire. »

Elle a ajouté qu’avec l’idée d’autonomie stratégique propagée par le président français, « nous nous détachons de l’Amérique, alors je pense que ce n’est pas la bonne voie à suivre ».

Le dirigeant français a également renouvelé son ambition d’une armée européenne lorsque le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis ont signé un nouveau partenariat pour contrer les menaces dans l’Indo-Pacifique, laissant la France à court d’un accord lucratif sur les sous-marins avec l’Australie.

Mais Mme Kramp-Karrenbauer a déclaré : « Je peux comprendre l’agacement de la France.

« Cependant, il est à noter qu’il s’agissait d’abord d’une question bilatérale d’armement entre deux États. »

Elle a exhorté le dirigeant français à surmonter la décision « problématique » prise par les nations AUKUS, ajoutant: « C’est bien qu’il y ait maintenant un débat, y compris entre la France et les États-Unis.

LIRE LA SUITE: Les rêves européens de Macron écrasés alors que les chefs bruxellois lui tournent le dos

« Par exemple, le transport aérien stratégique.

« Nous avons une approche européenne là-bas. »

Ces commentaires sont intervenus alors que les ministres de la Défense de l’OTAN s’apprêtent à convenir d’un nouveau plan de défense contre toute attaque russe potentielle sur plusieurs fronts, réaffirmant l’objectif principal de l’alliance de dissuader Moscou malgré l’attention croissante portée à la Chine.

La stratégie confidentielle vise à se préparer à toute attaque simultanée dans les régions de la Baltique et de la mer Noire qui pourrait inclure des armes nucléaires, le piratage de réseaux informatiques et des assauts depuis l’espace.

« Il reconnaît une menace plus du 21e siècle et comment y faire face », a déclaré le ministre britannique de la Défense Ben Wallace aux journalistes.

Les responsables soulignent qu’ils ne pensent pas qu’une attaque russe soit imminente. Moscou nie toute intention agressive et affirme que c’est l’OTAN qui risque de déstabiliser l’Europe avec de tels préparatifs.

Mais les diplomates disent que le « Concept de dissuasion et de défense dans la zone euro-atlantique » – et son plan de mise en œuvre stratégique – sont nécessaires alors que la Russie développe des systèmes d’armes avancés et déploie des troupes et des équipements plus près des frontières des alliés.

« C’est la voie de la dissuasion », a déclaré Mme Kramp-Karrenbauer à propos du plan.

« Et cela s’adapte au comportement actuel de la Russie et nous assistons à des violations notamment de l’espace aérien au-dessus des États baltes, mais également à une augmentation des incursions au-dessus de la mer Noire », a-t-elle déclaré à la radio allemande Deutschlandfunk.

L’approbation permettra des plans régionaux plus détaillés d’ici la fin de 2022, a déclaré un responsable américain, permettant à l’OTAN de décider de quelles armes supplémentaires elle a besoin et comment positionner ses forces.