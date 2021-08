Actualités de l’UE : le Royaume-Uni va prendre de l’assaut avec son rival Erasmus post-Brexit pour 40 000 étudiants | Royaume-Uni | Nouvelles

Le programme Turing de Boris Johnson permettra à plus de 40 000 étudiants d’étudier et de travailler à l’étranger lors de son lancement le mois prochain. Nommé d’après le briseur de code en temps de guerre Alan Turing, il sera ouvert à plus de 120 universités ainsi qu’à plus de 200 écoles et collèges d’enseignement supérieur (FE) à travers le Royaume-Uni.

Sa bourse annuelle de 110 millions de livres sterling permettra aux candidats retenus de vivre et d’étudier dans environ 150 destinations, dont le Canada, le Japon et les États-Unis.

Un peu moins de la moitié des places du programme devraient être attribuées à des étudiants issus de milieux défavorisés, selon le ministère de l’Éducation (DfE).

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a déclaré: “La chance de travailler et d’apprendre dans un pays loin de chez soi est une opportunité unique dans une vie – qui élargit les esprits, affine les compétences et améliore les résultats.

“Jusqu’à présent, c’était une opportunité dont profitaient de manière disproportionnée les personnes issues des milieux les plus privilégiés.

LIRE LA SUITE : Le bloc référendaire de Boris Johnson sera « emporté »

Cela signifie que les West Midlands seront en tête de liste – alors que les conservateurs cherchent à honorer leur promesse de campagne de mettre l’économie à niveau.

Le programme fournit un soutien financier aux personnes issues de milieux défavorisés par le biais d’une subvention pour les frais de subsistance afin de surmonter les obstacles qui empêchent certains étudiants de voyager à l’étranger.

Un financement sera également disponible pour les étudiants universitaires défavorisés pour couvrir les frais de voyage, ainsi que pour couvrir les dépenses supplémentaires telles que les visas et les passeports.

Les universités, les collèges et les écoles du Royaume-Uni ont été invités à postuler pour le fonds en mars.

Le nombre total de stages individuels soutenus cette année par le programme est de plus de 40 000, dont 28 000 stages pour les étudiants universitaires.

Vivienne Stern, directrice d’Universities UK International, a déclaré : « Nous savons d’après les preuves que nous avons recueillies que les étudiants qui ont une telle expérience ont tendance à mieux réussir sur le plan scolaire et professionnel – et que cela est particulièrement vrai pour les étudiants issus de milieux défavorisés.

“Nous voulons que davantage d’étudiants issus d’un plus large éventail d’horizons aient ce genre d’opportunités et pensons que s’ils le font, l’économie britannique en bénéficiera à long terme.”

La ministre des Universités, Michelle Donelan, a déclaré : « Nos écoles, collèges et universités ont travaillé sans relâche pour faire de ce programme un succès et je leur suis reconnaissant, ainsi qu’à leurs partenaires mondiaux, qui ont vraiment saisi cette opportunité de collaboration internationale.

“J’ai hâte de voir l’innovation et l’expertise que nos étudiants, élèves et apprenants professionnels rapportent dans ce pays de leurs voyages aux quatre coins du monde – du Canada au Japon et de l’Australie aux États-Unis.”