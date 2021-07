Actualités de l’UE : le supergroupe eurosceptique fait peur au sein de l’establishment pro-Bruxelles | Politique | Nouvelles

L’eurodéputé néerlandaise Sophie in ‘t Veld a déclaré que l’alliance eurosceptique disposera d’une puissance de feu suffisante pour éviter les tentatives des partisans du bloc de contrecarrer leurs plans. Son avertissement intervient après que seize partis de droite ont uni leurs forces pour dénoncer l’orientation politique de l’UE. Ils ont déclaré que le bloc était un « outil des forces radicales » essayant de construire un super-État européen.

Une déclaration a été signée par un certain nombre de gouvernements de premier plan, dont le hongrois Viktor Orban, le gouvernement polonais Droit et justice, le Rassemblement national français dirigé par Marine Le Pen, le Parti de la liberté autrichien, Vox espagnol et la Ligue italienne et les Frères d’Italie dirigés par Matteo Salvini et Giorgia Meloni respectivement.

Discutant de la perspective d’un supergroupe eurosceptique, Mme in’ t Veld a déclaré : « Le nouveau groupe probable aura accès à des ressources financières importantes.

« Il sera de plus en plus difficile pour les parlementaires pro-européens de construire un « cordon sanitaire ».

« La perspective nauséabonde de Le Pen s’adressant à l’hémicycle du Parlement européen au premier rang risque de devenir une réalité.

L’homme politique néerlandais a déclaré au site Politico que les pro-européens étaient en partie à blâmer en raison de leur “peu d’auto-réflexion”.

La déclaration vient comme un coup de pouce significatif à la cause eurosceptique, avec beaucoup de ses partis luttant pour travailler ensemble dans le passé.

Alors qu’ils espèrent former un jour un groupe unifié au Parlement européen, les responsables et les initiés suggèrent que c’est encore loin.

Les partis ont écrit : « L’UE devient de plus en plus un outil de forces radicales qui voudraient effectuer une transformation culturelle, religieuse et, finalement, une construction sans nation de l’Europe, visant à créer… un super-État européen.

Ils ont présenté leur déclaration comme une contribution à la Conférence sur l’avenir de l’Europe, qui a été lancée plus tôt cette année.

« Les nations européennes devraient être fondées sur la tradition, le respect de la culture et de l’histoire des États européens, le respect de l’héritage judéo-chrétien de l’Europe et des valeurs communes qui unissent nos nations », ont-ils déclaré.

« Nous réaffirmons notre conviction que la famille est l’unité de base de nos nations.

« À une époque où l’Europe est confrontée à une grave crise démographique avec de faibles taux de natalité et une population vieillissante, l’élaboration de politiques en faveur de la famille devrait être une réponse plutôt qu’une immigration de masse. »

Ils ont insisté sur le fait que l’UE devrait être réformée avec un « ensemble de compétences inviolables des États membres de l’Union européenne et un mécanisme approprié pour leur protection avec la participation des cours constitutionnelles nationales ou des organes équivalents ».

Pour la première fois, les eurosceptiques de tout le bloc ont pu trouver un terrain d’entente sur de nombreuses questions, comme la Russie.

Par exemple, le Rassemblement national de Mme Le Pen a été considéré comme un groupe pro-Moscou, tandis que le régime polonais Rule and Justice a dû adopter une ligne dure contre la Russie pour des raisons historiques.

Nicolas Bay, chef de la délégation du Rassemblement national au Parlement européen, a déclaré que l’objectif du document est de former un groupe politique plus large « dans les prochains mois ».

Ryszard Legutko, un député européen senior de la loi et de la justice de Pologne, a déclaré qu’il n’y avait « aucune intention » de former un groupe plus large.

Il a ajouté: “Cela n’affecte pas la configuration des groupes.”

Mais l’eurodéputé polonais a suggéré que davantage de partis pourraient rejoindre leur alliance lâche.

« Dans quelques semaines, nous verrons combien vont signer et contribuer », a-t-il déclaré.