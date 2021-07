Actualités de l’UE : L’effet domino Polexit va frapper alors que Bruxelles fait pression pour les États-Unis d’Europe | Monde | Nouvelles

in

La plus haute juridiction de l’Union européenne a statué jeudi que le système polonais de discipline des juges sape les lois du bloc, dans le cadre d’une bataille croissante contre les règles démocratiques qui risque de faire perdre à Varsovie une partie de ses principaux financements pour le développement. Le même jour, la Cour européenne de justice (CEJ) a donné raison à Varsovie contre Berlin dans une affaire concernant l’accès de Gazprom au gazoduc OPAL, qui relie la ligne Nord Stream du producteur de gaz russe à l’Allemagne.

La décision contre la Pologne a fait craindre que le pays ne décide bientôt de quitter le bloc et de suivre la voie de la Grande-Bretagne en dehors de l’UE.

Et selon l’eurodéputé italien Marco Zanni, d’autres pourraient suivre bientôt si Bruxelles continue à faire passer son programme des États-Unis d’Europe par la “porte arrière”.

Il a prévenu : “L’Allemagne et la Pologne se heurtent à l’UE réaffirmant la suprématie de leur système sur le système européen : forcer la construction d’un État fédéral par la ‘porte de derrière’ n’a fait qu’alimenter les tensions.

“Je n’ai aucun doute que d’autres suivront.”

Les nationalistes au pouvoir en Pologne ont mis en place une chambre disciplinaire à la Cour suprême dans le cadre d’une refonte en profondeur du système judiciaire déjà condamnée par la CJCE au Luxembourg et l’exécutif du bloc basé à Bruxelles, qui agit en tant que gardien des lois dans les 27 États membres.

Renforçant cela, la CJCE a jugé que la chambre “ne fournit pas toutes les garanties d’impartialité et d’indépendance, et, en particulier, n’est pas protégée de l’influence directe ou indirecte du législatif et de l’exécutif polonais”.

La CJCE avait déjà demandé à Varsovie d’arrêter immédiatement toutes les procédures devant la chambre disciplinaire, mais la plus haute juridiction polonaise a déclaré mercredi que la demande allait à l’encontre de sa constitution et que le pays ne devait pas s’y conformer.

“C’est une conclusion évidente pour tout citoyen polonais que la constitution est l’acte juridique le plus élevé”, a déclaré jeudi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki aux journalistes.

Lui et le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro ont déclaré qu’ils considéraient la position de l’UE comme étant politiquement motivée.

La dispute pourrait amener la CJUE à imposer de lourdes amendes à Varsovie ou aux autres pays de l’UE à suspendre le financement. La Pologne devrait recevoir quelque 770 milliards de zlotys du bloc d’ici 2028 ; son PIB nominal était de 2 300 milliards de zlotys en 2020.

La décision polonaise a contesté la primauté des lois européennes sur les lois nationales, un principe clé de l’intégration européenne.

Cela a attiré des avertissements selon lesquels le parti au pouvoir Droit et justice (PiS) s’éloigne de l’UE, ce qui a entraîné le développement social et économique de l’ex-pays communiste.

“Ce n’est pas la Pologne mais Kaczynski et son parti qui quittent l’UE”, a déclaré Donald Tusk, chef du principal parti d’opposition polonais, ancien président des dirigeants de l’UE et ennemi juré du chef du PiS Jaroslaw Kaczynski.

Le refus de Varsovie de se conformer à la CJCE ne signifie pas qu’elle doit désormais suivre les traces de la Grande-Bretagne et déclencher la procédure formelle de divorce de l’UE. Mais il subit de facto un “Polexit légal de la justice”, a déclaré un responsable de l’UE, s’éloignant davantage du bloc.

La Commission européenne s’est refusée jeudi à commenter le spectre du “Polexit”. Il a déclaré qu’il était “profondément préoccupé” par la décision du Tribunal constitutionnel polonais et que Varsovie devait “pleinement et correctement” mettre en œuvre toutes les décisions de la CJCE.

Steve Peers, professeur de droit à l’Université britannique d’Essex, a déclaré que parler de la Pologne quittant l’UE était une exagération, car légalement, il ne pouvait pas être jeté et il n’y avait aucun signe d’un gouvernement polonais essayant de partir.

Varsovie a encore le temps et la latitude pour négocier car davantage d’étapes procédurales seraient nécessaires avant que la CJCE puisse imposer des amendes.

Le nouveau mécanisme de l’UE visant à protéger l’État de droit en réduisant le financement des contrevenants n’a pas encore été testé et est très sensible sur le plan politique.

La Pologne a été l’un des principaux bénéficiaires de l’aide au développement de l’UE depuis son adhésion en 2004. Bien que même le gouvernement eurosceptique ne veuille pas prendre ce risque, le médiateur des droits de la Pologne – un critique virulent du PiS – a déclaré que personne ne pouvait savoir où un tel “polexit légal” ” pistes.