Actualités de l’UE : les agriculteurs belges en colère alors que les réformes de l’UE suscitent des craintes de famine Politique | Nouvelles

Les agriculteurs ont critiqué les nouveaux éco-programmes de l’Union européenne pour l’agriculture et les ont qualifiés de “ne vaut pas la peine”. Les réformes encouragent les agriculteurs de l’UE à être plus écologiques grâce à des primes qui sont distribuées par Bruxelles. Un agriculteur a mis en garde contre la famine car les nouvelles mesures ne peuvent pas “nourrir tout le monde”.

L’agriculteur belge Dominique Lebrun a déclaré à Euronews : “Pour moi, ça va beaucoup trop vite et je n’y suis pas préparé. Oui, ils nous l’expliquent, mais nous avons besoin de mesures.

« Il faut tout mettre en place et c’est beaucoup de changements, avec des budgets qui sont considérablement réduits. Pour notre ferme, nous perdons 10 000 € d’une année sur l’autre.

“Et nous avons une compensation avec les éco-régimes mais la compensation ne compensera jamais la perte de 10 000 € car nous aurons des rendements inférieurs et personne ne nous paiera pour les rendements.”

Elle a poursuivi : “Ça ne va pas nourrir tout le monde. Il faut encore nourrir le monde et la souveraineté alimentaire est aussi essentielle car nous avons vécu la pandémie.

LIRE LA SUITE: Furious UK rejette la demande alléchante de l’UE

« Si on connaît une famine, que se passerait-il ? Quand on a commencé le confinement, tout le monde est venu ici chercher mes ovules.

“Ils faisaient la queue ici et les gens avaient peur, ils avaient peur de la nourriture. C’est déjà oublié.”

Cela survient alors qu’un ministre de l’Environnement a exhorté les gens à “acheter britannique” à la suite d’une décision de l’UE visant à mettre fin à l’interdiction des aliments pour animaux à base de restes d’animaux introduite pendant la crise de l’ESB.

Cependant, le président conservateur Lord Benyon a décidé de minimiser les inquiétudes concernant les mesures prises par Bruxelles face aux appels de Westminster pour un blocage des importations et des avertissements à transporter sur les produits qu’ils présentent “un risque de maladie de la vache folle”.

Cela permettrait également de donner aux porcs et à la volaille des protéines d’insectes ainsi que de la gélatine et du collagène provenant de ruminants, tels que les moutons et les bovins.

L’interdiction d’utiliser le PAP dans l’alimentation des vaches et des moutons reste en place.

Lord Benyon a déclaré au Parlement que le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l’UE, “évaluait les implications de ces changements”.

Le pair travailliste Lord Sikka a déclaré: “Nourrir les restes d’animaux – cerveau, moelle épinière et intestin grêle – au bétail dans le but d’obtenir des bénéfices plus élevés et des primes de direction ne fera qu’entraîner un autre désastre sanitaire.”