Actualités de l’UE : les Brexiteers déchirent Guy Verhofstadt après une étrange déclaration sur les Jeux olympiques de l’UE | Monde | Nouvelles

L’eurodéputé, ancien représentant du Parlement européen pour le Brexit, a vivement critiqué la décision de la Grande-Bretagne de quitter le bloc et est revenu sur le sujet à plusieurs reprises depuis le référendum de 2016. Et bien qu’il n’ait fait aucune référence spécifique au Brexit dans son dernier tweet, il était bien conscient des implications lorsqu’il a publié son dernier jibe en ligne, selon Leavers.

Il a écrit: “Fait amusant: l’UE combinée a plus de médailles d’or que les États-Unis ou la Chine #TokyoOlympics

« J’adorerais voir le drapeau de l’UE à côté du drapeau national sur les vêtements des athlètes.

« Notre identité est stratifiée – nous sommes fiers d’être italiens, lettons, allemands, slovènes… et européens. Nos sports devraient refléter cela !

Le député conservateur David Jones, vice-président du Groupe de recherche européen (ERG) du Parlement, a déclaré à Express.co.uk : « Pour être juste envers Guy Verhofstadt, il n’a jamais caché qu’il souhaitait que l’UE devienne un super-état.

« Son tweet ne fait que le confirmer. Cela confirme également que le Royaume-Uni a eu tout à fait raison de quitter une organisation dans laquelle des fanatiques tels que M. Verhofstadt ont une telle influence.

Guy Verhofstadt a bizarrement affirmé que l’UE “gagnait” les Jeux olympiques (Image: GETTY)

Ben Habib, l’ancien député européen du Brexit Party (Image: GETTY)

Si Guy Verhofstadt n’existait pas, il faudrait que les Brexiteers l’inventent Ben Habib

“Son Europe n’est évidemment pas un endroit où la plupart des Britanniques pourraient se sentir chez eux.”

M. Jones a ajouté : « Il est vraiment remarquable. Au fait, combien de médailles supplémentaires auraient-ils gagnées si le Royaume-Uni en était toujours membre ? »

L’ancien député européen du Brexit Party, Ben Habib, était encore plus cinglant.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Si Guy Verhofstadt n’existait pas, les Brexiteers devraient l’inventer.

“Il est meilleur que quiconque pour révéler l’institution supranationale antidémocratique arrogante qui sape le pouvoir qu’est l’UE.”

Tweet de Guy Verhofstadt (Image : Twitter)

Ce faisant, M. Verhofstadt a simplement poussé le soutien vers le Royaume-Uni et loin de l’UE, a affirmé M. Habib.

Il a expliqué : « Je n’oublierai jamais ses affirmations scandaleuses au Parlement selon lesquelles le peuple britannique ne savait pas pour quoi il avait voté. Que les Brexiteers sont stupides. Que le Royaume-Uni va souffrir. Que le Royaume-Uni ne sera pas pertinent en dehors de l’Empire (oui, il appelle l’UE un empire).

« Sa dernière affirmation idiote est que l’UE serait en tête du classement des médailles olympiques. Ainsi devrait-il, avec 500 millions de personnes et beaucoup plus de concurrents inscrits pour chaque discipline que ce qui serait autorisé pour un pays.

« Et non, Monsieur Verhofstadt, l’UE n’est pas un pays – pas encore en tout cas. Si c’était le cas, les Jeux olympiques en seraient les plus pauvres, avec un peloton de concurrents beaucoup plus restreint. »

Tom Daley et Matty Lee ont remporté l’or du plongeon synchronisé sur la plate-forme masculine de 10 m (Image: GETTY)

Le médaillé d’or Matt Walls (Image : GETTY)

M. Habib a ajouté : « Il n’y a aucune chance qu’il permette à la rationalité d’interférer avec son complexe de supériorité impérial.

« Il veut même le drapeau de l’UE sur les vêtements des concurrents des États membres. Autant ne pas politiser le sport !

« L’un de mes collègues eurodéputés, Martin Daubney, l’a appelé le Dark Vador de l’UE. Cela m’a fait rire à l’époque, sauf, bien sûr, que Dark Vador est une personne bien plus crédible et charmante.

Pendant ce temps, Jayne Adye, directrice de Get Britain Out, a suggéré que M. Verhofstadt se moquait de lui-même.

Comparaison des médailles britanniques (Image : Express)

Elle a déclaré à Express.co.uk : « Le niveau d’illusion affiché par M. Verhofstadt s’aggrave d’une manière ou d’une autre à chaque nouveau Tweet qu’il publie.

“Ces athlètes olympiques ne représentent pas leur pays – l’Union européenne – et peu importe combien certains au sein de l’UE souhaitent qu’il en soit ainsi, l’UE n’est pas un pays.”

Tout le monde en Europe pouvait prétendre être européen, a-t-elle souligné, un fait négligé par M. Verhofstadt dans son empressement à suggérer que le bloc et le continent étaient une seule et même chose.

Elle a ajouté: “Je suppose que nous devrions également ignorer le fait que si l’UE concourait en tant qu’organisme unique, elle aurait moins de médailles parce qu’elle aurait moins d’athlètes en compétition, donc même si cela pourrait être une belle propagande à mettre dehors, la logique de Verhofstadt ne tient pas.

David Jones, président du Groupe de recherche européen (Image : Parliament TV)

« À maintes reprises, les membres de l’UE ne tirent pas les leçons du passé.

“Des déclarations comme celle-ci de Verhofstadt sont la raison pour laquelle nous pouvons être certains que le Royaume-Uni ne sera pas le dernier pays à quitter l’UE, car les bureaucrates et les fédéralistes ne reculeront devant rien pour réaliser leur rêve, indépendamment de ce que les gens normaux pensent réellement.”

Le Royaume-Uni compte actuellement 16 médailles d’or olympiques, ce qui le place au 6e rang du tableau des médailles et au-dessus de tous les membres de l’UE27. Au total, les pays de l’Union européenne ont 68 médailles d’or.

Express.co.uk a contacté M. Verhofstadt pour commentaires.