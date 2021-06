Actualités de l’UE : les Britanniques doivent éviter les produits de l’UE27 pour mettre fin à l'”annexion” de NI, selon un ancien diplomate Politique | Nouvelles

in

Irlande du Nord : les syndicalistes manifestent contre les dispositions du Brexit

Et Adrian Hill a souligné le fait que le nombre de contrôles dans les ports d’Irlande du Nord éclipsait ceux de Rotterdam – même si le volume de marchandises passant par le port néerlandais éclipse ceux qui passent par Belfast et Larne. M. Hill, ancien officier des Royal Engineers qui, entre autres postes diplomatiques, a travaillé en tant que membre de l’équipe du tunnel sous la Manche au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth et au comité COBRA du Cabinet Office, a présenté une évaluation franche des performances du gouvernement de Boris Johnson. au cours d’une chronique écrite pour le site Web Conservative Woman, suggérant que les politiciens britanniques « écoliers » n’étaient pas « assez durs » pour traiter avec le bloc.

Les chiffres inclus sur le site Web du port de Rotterdam révèlent qu’il a traité 436,8 millions de tonnes de marchandises tout au long de 2020, ce qui en fait de loin le plus grand port d’Europe.

En revanche, la Northern Ireland Statistics and Research Agency (NISRA) a estimé le tonnage total transitant par les ports d’Irlande du Nord (NI) en 2019 à 27,4 millions, soit à peine 6% du chiffre de Rotterdam un an plus tard.

Cependant, face aux tensions persistantes entre Londres et Bruxelles concernant le protocole d’Irlande du Nord, qui engage l’Irlande du Nord à respecter les règles du marché unique de l’UE en ce qui concerne le transport de marchandises à destination et en provenance du continent britannique, M. Hill a suggéré que l’UE utilisait la question pour faire un point politique.

Lord David Frost et Ursula von der Leyen (Image : GETTY)

Boris Johnson a discuté de la situation avec Mme von der Leyen hier (Image: GETTY)

Se référant à Lord David Frost, le ministre britannique du Brexit, M. Hill a expliqué : « L’UE insiste sur plus de contrôles entre un million et demi de personnes en Ulster qu’entre 400 millions d’Européens et le reste de la planète, bien que le personnel de Lord Frost affirme que il ne faut pas confondre les chèques électroniques avec les rares chèques physiques à Rotterdam.

« À moins que la dernière prolongation de grâce ne soit prolongée, quelque 30 000 contrôles agroalimentaires seront requis chaque jour.

« Notre système de dédouanement électronique ne peut pas communiquer avec le système de l’UE. Le trier pourrait prendre encore deux ans. En cas de succès, on me dit que ce serait la merveille douanière du monde.

Adrian Hill est un ancien diplomate britannique (Image: Adrian Hill)

M. Hill a ajouté : « Une fois de plus, Dave Frost adopte une approche de bon sens, mais il a besoin de notre soutien, les électeurs.

“Voici pourquoi. Ce gâchis a été laissé à la dérive pendant trop longtemps. On ne peut pas se fier à ses collègues politiques, ils semblent ne pas voir l’évidence juste sous leur nez.

En outre, M. Hill a suggéré qu’il y avait eu “beaucoup de collusion” entre Ursula von der Leyen, Martin Selmayr, le représentant permanent du bloc en Autriche et le bras droit de son prédécesseur Jean-Claude Juncker, et le t-font fondre les politiciens de Dublin ».

Michael Gove, chancelier du duché de Lancaster (Image : GETTY)

Les syndicalistes d’Irlande du Nord disent que le protocole équivaut à une frontière le long de la mer d’Irlande (Image: GETTY)

Il a prévenu : « C’est l’annexion de l’Ulster avec du papier au lieu de l’électronique. Si vous compliquez la tâche de faire des affaires avec l’Angleterre, les commerçants locaux seront forcés de participer à l’économie de la République.

« Ursula joue cette carte préférée des Allemands : faire trébucher l’avant-centre de l’autre équipe.

«Nous l’avons vu jouer avec David Davis bien que cela l’ait amenée avec Boris Johnson en tant que Premier ministre. Maintenant, nous entendons qu’ils manquent Gove. (Est-ce qu’ils essaient également de se débarrasser de Gove ou leur a-t-il dit qu’il se rendrait ?)

Dispositions douanières pour l’Irlande du Nord (Image : Express)

“En attendant, j’aimerais savoir ce que nous savons sur les intrigues et les complots qui se sont déroulés au téléphone entre Berlin et Bruxelles avec Dublin, Édimbourg (ou devrais-je dire Glasgow) et Cardiff?”

Quant à ce qui devrait se passer maintenant, M. Hill a suggéré qu’il était temps d’enlever les gants.

Il a dit : « Que devons-nous faire ? Boycott – à commencer par le bœuf irlandais, le whisky et tout. C’est dommage mais ils doivent savoir.

Rotterdam est le plus grand port d’Europe (Image : GETTY)

Le Port de Larne est directement impacté par le Protocole (Image : GETTY)

« Avant tout, boycottez les articles coûteux de l’UE, les voitures, les machines, les avions, car jusqu’à ce que nous réduisions les importations en provenance de l’UE à un petit nombre de personnes comme Ursula et Mutti, sans parler de Selmayr, qui ont tous des œillères cérébrales et une peau épaisse comme du cuir de botte, ne l’obtiendrez pas.

« Nos écoliers politiques ne sont pas assez durs pour traiter avec ces gens. Nous sommes concitoyens électeurs et contribuables.

« Confrères électeurs et contribuables, les coûts estimés de ces dispositions douanières sont déjà de 750 millions de livres sterling à 1 milliard de livres sterling. . . le temps de s’y mettre ? Je pense que oui.”