Actualités de l’UE : les Britanniques furieux contre un complot visant à mettre la nation «à genoux» après une dispute majeure | Royaume-Uni | Nouvelles

L’ancien chef du Brexit Party a averti que Bruxelles complotait pour mettre au pas les membres errants au milieu d’une dispute en cours sur la législation nationale avec la Hongrie. Actuellement, les Pays-Bas mènent des tentatives pour maîtriser le pays à cause de sa loi anti-LGBTQ qui a été défendue par le leader du pays Viktor Orban.

Il a été adopté avec succès par le parlement hongrois au début du mois.

La nouvelle que Bruxelles aurait tenté de dicter la politique intérieure aux membres de l’UE a rapidement suscité l’indignation de nombreux Britanniques.

L’un d’eux s’est déchaîné : « Quand cette habitude de dire à un autre pays ce qu’il doit et ne doit pas faire (se terminer) ?

« Pourquoi l’UE pense qu’elle est responsable de tout ce qu’un pays fait est incompréhensible.

« Devinez pas – cela se produit encore aujourd’hui. L’UE essaie de mettre le Royaume-Uni à genoux, tout comme Hitler a essayé de le faire. »

Et un quatrième a simplement dit : « Le monde est devenu fou et l’UE est draconienne avec ses lois. La Hongrie devrait partir et commercer avec nous.

M. Farage – un eurosceptique de premier plan qui a contribué à l’organisation du référendum historique de 2016 – a été tout aussi cinglant.

Il a déclaré à GB News: “L’autre histoire qui ne fait pas l’actualité mais c’est une énorme histoire est une crise dans l’UE aux proportions épiques entre la Hongrie et en particulier les Pays-Bas.

“Le Premier ministre néerlandais (dit) qu’il veut mettre la Hongrie à genoux sur sa politique LGBT.

“Comme toujours, il y a souvent tellement d’histoires qui ne sont pas couvertes mais qui comptent vraiment.”

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a averti M. Orban d’abandonner la législation ou de retirer son pays du bloc.

S’exprimant à Bruxelles, il a déclaré: “C’était vraiment puissant, un sentiment profond que cela ne pouvait pas être. Il s’agissait de nos valeurs; c’est ce que nous défendons,

“J’ai dit ‘arrête ça, tu dois retirer la loi et, si tu n’aimes pas ça et dis vraiment que les valeurs européennes ne sont pas tes valeurs, alors tu dois réfléchir à l’opportunité de rester dans l’Union européenne’.”

M. Orban a insisté sur le fait que la loi n’était pas une attaque contre les homosexuels mais visait à garantir le droit des parents de décider de l’éducation sexuelle de leurs enfants.

Lors de son introduction, le gouvernement interdirait l’utilisation de matériel dans les écoles considéré comme faisant la promotion de l’homosexualité et du changement de genre.

L’UE et l’ONU demandent son abrogation.

L’expert indépendant Victor Madrigal-Borloz a déclaré que la législation remettait en cause la “base de valeurs” de l’UE.