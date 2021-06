Actualités de l’UE : les Britanniques refroidissent alors que Bruxelles censure le contenu de la télévision britannique | Royaume-Uni | Nouvelles

Les eurocrates intrigants ont provoqué l’indignation lorsqu’il est apparu qu’ils élaboraient des plans pour retirer nos émissions acclamées par la critique comme The Crown et Peaky Blinders des services de streaming européens. La nouvelle – qui a émergé dans une note envoyée aux 27 États membres de l’UE – a rapidement été comparée à la Russie soviétique, connue pour ses tactiques de police de la pensée.

L’un d’eux a écrit : « Alors ils censurent désormais ce que regardent les citoyens des 27 ? Leur disent-ils à quelle heure se coucher ?

“Cela ressemble chaque jour davantage à l’ancienne Russie soviétique.”

Un autre a fait rage : « De plus en plus comme l’URSS à chaque tournant.

Un troisième a déclaré : « L’UE n’a-t-elle pas entendu parler des VPN (réseaux privés virtuels qui dissimulent d’où quelqu’un se connecte) ?

“Ensuite, ce sera (que) vous ne pourrez regarder que les chaînes d’information de l’UE.”

Dans la note, la Commission européenne a déploré le nombre « disproportionné » d’émissions de production britannique hébergées sur des fournisseurs majeurs comme Netflix et Amazon Prime.

Les responsables ont affirmé que cela présentait une menace pour la « promotion des œuvres européennes et de la diversité culturelle » au sein du bloc.

Mais si cela va de l’avant, cela signifie que les téléspectateurs sur le continent seront privés de leurs séries et films préférés parce que Bruxelles veut les remplacer par plus de contenu produit dans l’UE – en particulier par des pays plus petits comme Chypre et la Lettonie.

Les critiques se sont rapidement moqués du complot – affirmant qu’il était motivé par le désir de l’UE de punir la Grande-Bretagne pour son départ.

Nigel Farage, leader du Brexiteer et diffuseur, a déclaré à Express.co.uk: «Cela résume le club protectionniste et mesquin qu’est l’Union européenne.

« Ils veulent même maintenant censurer le contenu que leurs citoyens peuvent voir – Dieu merci, nous sommes partis ! »

L’eurodéputé suédois Charlie Weimers a ajouté : « Quels téléspectateurs choisiront l’humour français plutôt que les classiques britanniques tels que Monty Python, Fawlty Towers, Blackadder et Yes, Minister ?

“L’UE peut forcer les entreprises à répertorier les films, mais pas forcer les consommateurs à regarder.”

En vertu d’un traité transfrontalier, le contenu produit au Royaume-Uni est actuellement considéré comme une « œuvre européenne », ce qui signifie qu’il peut être vendu sur le continent.

Mais sa domination a contrarié une multitude de pays de l’UE, dont la France, l’Espagne, la Grèce, l’Italie et l’Autriche, qui veulent maintenant se venger.

Ils cherchent à redéfinir les programmes et les films britanniques pour s’assurer qu’ils soient diffusés sur les ondes.