L’UE a donné au gouvernement polonais jusqu’au 16 août pour se conformer à une décision de la Cour européenne contre ses réformes judiciaires. S’il refuse de s’y conformer, il s’expose à des amendes punitives de la part de Bruxelles.

Cependant, Zbigniew Ziobro, le ministre polonais de la Justice, a riposté en accusant l’UE de « chantage » et en avertissant la Pologne de ne pas rester membre à « n’importe quel prix ».

Il a accusé la Cour européenne de justice [ECJ], qui a statué contre la Pologne depuis le Luxembourg, d’avoir une « mentalité coloniale ».

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​exhorté la Pologne à suivre la Grande-Bretagne en quittant l’UE.

L’un d’eux a écrit : « La Pologne dominée par la Russie, l’Allemagne et maintenant l’UE.

« Il est temps de libérer la Pologne, venez devenir partenaire du Royaume-Uni.

“Pas de domination, juste des partenaires commerciaux et des alliés en période de difficultés et de guerre.”

Un autre a ajouté : « J’espère que la Hongrie et la Pologne quitteront l’UE.

«Il est clair que l’UE n’est PAS un bloc commercial, c’est une organisation fédéraliste qui veut des États-Unis d’Europe pleinement fédéraux où le droit de l’UE prend pleinement le relais du droit polonais ou hongrois.

L’UE et les partis d’opposition polonais soutiennent que les réformes judiciaires de Varsovie sapent l’état de droit en Pologne.

Ils exigent qu’ils soient abandonnés, en maintenant une séparation stricte entre les secteurs politique et judiciaire.

M. Ziobro a riposté lors d’un entretien avec Rzeczpospolita, un journal polonais.

Il a déclaré : « Je suis totalement opposé à céder au chantage illégal de l’UE, qui est exercé via la CJCE.

« Si nous acceptons aujourd’hui les diktats illégaux de la CJCE dans des affaires dans lesquelles elle n’a pas le droit d’intervenir, alors demain la CJCE rendra un verdict obligeant la Pologne, par exemple, à introduire le mariage homosexuel et l’adoption d’enfants par de tels des couples.

« À tout prix, nous devons nous efforcer de défendre notre autonomie et notre position au sein de l’UE.

« Sinon, les Polonais perdront de l’adhésion à l’UE. Donc, nous devrions être dedans, mais pas à n’importe quel prix.

La Pologne et un certain nombre d’autres États d’Europe de l’Est et méditerranéens ont rejoint l’UE en 2004.

Il a reçu des milliards d’euros de Bruxelles en dépenses d’infrastructure et en investissements.