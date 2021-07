Actualités de l’UE : les compagnies aériennes accusent Bruxelles de les avoir jetées sous le bus – Victoire pour le Brexit | Politique | Nouvelles

Les entreprises ont affirmé que les nouvelles propositions de l’UE « fit for 55 » visant à réduire les émissions de carbone à zéro net offriraient un énorme avantage aux concurrents en dehors du bloc. Dans une lettre à la Commission européenne, une alliance de compagnies aériennes a averti que le plan risquait d’accroître «l’avantage concurrentiel des compagnies aériennes non européennes et des aéroports pivots non européens par rapport à leurs homologues européens». Le groupe, comprenant Lufthansa, Air France-KLM et Scandinavian Airlines, a ajouté : « Cela profiterait notamment aux compagnies aériennes en Turquie, dans les pays du Golfe mais aussi en Chine ou en Russie ».

Mais la Grande-Bretagne a également été présentée comme un gagnant potentiel des règles trop zélées de l’UE maintenant que le pays en est libéré après le Brexit.

La lettre appelait à un « mécanisme de sauvegarde » pour éviter que les compagnies aériennes « opèrent aux portes de l’UE ».

Il est à craindre que les compagnies aériennes basées à Londres soient en mesure d’offrir des tarifs moins chers car elles ne sont pas liées à la lourdeur bureaucratique établie par Bruxelles.

Istanbul en Turquie a été soulignée comme une autre plaque tournante des voyages hors UE qui pourrait profiter des changements de règles.

Les propositions de la Commission « entraîneraient une distorsion de concurrence entre les compagnies aériennes européennes et non européennes et encourageraient les fuites de carbone dans le secteur de l’aviation, si elles ne sont pas appliquées universellement », selon la lettre.

L’avertissement a été envoyé à la commissaire européenne aux transports Adina Valean et au tsar du climat Frans Timmermans.

Fit for 55 est au cœur des efforts de l’UE pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’environ 55 % d’ici 2030.

Des changements massifs sont prévus pour les entreprises et les personnes du bloc afin de garantir qu’il puisse atteindre la cible.

Cela changera la façon dont les gens conduisent, isolent leurs maisons, produisent des matériaux de construction tels que l’acier et le ciment et comment les forêts et les terres sont gérées.

Le secteur de l’aviation internationale devrait être le plus durement touché par les changements, car il fait partie des industries les plus polluantes du bloc.

À LIRE : Leo Varadkar tente de troller l’Angleterre avant la finale de l’Euro 2020

Fit for 55 comprend des mesures visant à stimuler l’utilisation de carburants durables dans l’aviation, ce qui devrait faire augmenter le prix des vols.

Le système d’échange de quotas d’émission fixera le prix des redevances imposées aux entreprises polluantes.

Après des années de prix bas, les réformes ont fait grimper les prix à plus de 43 £ par tonne de carbone émis.