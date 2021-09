Actualités de l’UE : Les entreprises dépensent 100 millions d’euros par an pour façonner l’agenda de Bruxelles | Politique | Nouvelles

La nouvelle survient alors qu’un récent rapport de Corporate Europe Observatory and Lobby Control group a déclaré comment 612 grandes entreprises technologiques, dont Facebook, Amazon et Google, paient environ 100 millions de dollars par an pour influencer les décideurs politiques de la Commission européenne alors qu’ils siègent sur des réunions sur les règles de l’internet en Europe. Les statistiques choquantes surviennent alors que l’expert en droit de l’Internet, Yair Cohen, a mis en garde contre une violation majeure de la liberté d’expression et de la démocratie en Europe si les entreprises continuent d’exercer trop de pouvoir sur les dirigeants du bloc.

S’adressant à RT, M. Cohen a averti à quel point l’idée que les entreprises technologiques dépensent autant d’argent pour faire du lobbying dans l’UE est “assez effrayante pour être franc”.

L’expert en droit a suggéré que ces entreprises ne font pas du lobbying pour « profiter à leurs clients » mais plutôt du lobbying pour « éviter d’être tenues pour responsables de leurs actes ».

Cela survient alors que le rapport indiquait qu’environ 75% des 271 réunions tenues par le Conseil européen pour discuter des problèmes technologiques et des plans visant à introduire plus de législation pour régner sur les géants de la technologie en 2020 ont été suivies par des lobbyistes.

M. Cohen a ensuite averti qu’il ne faisait “aucun doute” que la plus grande implication des entreprises technologiques dans les systèmes politiques de l’Europe et d’autres pays était “une grande menace pour la démocratie”.

Et dans une prédiction profondément inquiétante, l’expert en droit a averti que ces entreprises pourraient « décider qui sera autorisé à être entendu » et « pouvoir interdire aux politiciens des politiciens de leurs plateformes ».

Il a conclu en mettant en garde contre “un risque très sérieux” que les entreprises technologiques finissent par avoir “un contrôle presque total sur la liberté d’expression”.

L’avertissement sévère de M. Cohen intervient alors que le Corporate Europe Observatory and Lobby Control a rapporté que Google dépense en moyenne 5,8 millions de dollars par an en lobbying afin d’influencer la politique de l’UE.

Alors que Facebook dépense environ 5,5 millions de dollars par an juste devant Microsoft qui injecte en moyenne 5,3 millions de dollars par an dans le lobbying de l’UE

Apple verse 3,5 millions de dollars tandis qu’Amazon donne 2,8 millions de dollars dans le but d’empêcher l’empiètement des plans de l’UE qui pourraient limiter leur pouvoir au sein du bloc.

Étonnamment, les grands noms ne forment que cinq des 612 entreprises énormes qui se disputent toutes une part du gâteau en Europe, tandis que 20 % des 612 grandes entreprises technologiques sont basées aux États-Unis.

Le lobbying fait suite à une enquête publiée en décembre 2019 qui a révélé que 74% des citoyens européens déclarent vouloir savoir comment leurs données sont utilisées par les plateformes de médias sociaux lorsqu’ils accèdent à d’autres sites Web.

Les inquiétudes concernant la protection des données se sont accrues ces dernières années à la suite de scandales, notamment la saga Cambridge Analytica et Facebook en 2018, qui a vu les données des utilisateurs être utilisées pour tenter d’influencer le résultat des élections.

Agustyn Reyna, directeur des affaires juridiques et économiques à l’Organisation européenne des consommateurs, a mis en garde contre l’impact d’un lobbying aussi intense sur l’avenir de l’Union européenne et son attitude envers les grandes technologies dans les années à venir.

Il a déclaré: «Ce qui est le plus frappant, c’est à quel point les grandes technologies essaient de contrôler le récit autour de la réglementation des marchés et des services numériques.

« Grâce à son utilisation intensive de groupes de réflexion, de groupes industriels, de noms et de consultants de haut niveau et de recherches universitaires.

“Avec beaucoup d’argent et une présence imposante, les grandes technologies s’efforcent d’empêcher l’émergence de règles européennes qui les obligeront à changer leur façon de fonctionner.”