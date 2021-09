Actualités de l’UE : les espoirs de l’armée de Bruxelles réduits à néant par les experts de la défense car le bloc est « trop lent » | Monde | Nouvelles

Le retrait chaotique de l’Occident d’Afghanistan est susceptible d’être un catalyseur pour les tentatives de l’Union européenne de développer sa défense commune, a déclaré jeudi le plus haut diplomate de l’UE, affirmant qu’une force de réaction rapide doit en faire partie. Les appels au sein de l’UE se multiplient pour que le bloc puisse intervenir militairement dans une crise sans compter sur les troupes américaines.

Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l’UE devraient discuter de la voie à suivre jeudi et vendredi lors d’une réunion informelle des ministres de la Défense de l’UE en Slovénie.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré avant le rassemblement en Slovénie : « Parfois, il y a des événements qui catalysent l’histoire, qui créent une percée, et je pense que l’Afghanistan est l’un de ces cas.

Borrell a appelé à une “première force d’entrée” européenne de 5 000 soldats pour remplacer les groupements tactiques de l’UE qui ont été créés en 2007 mais n’ont jamais été utilisés.

“Nous devons chercher quelque chose de plus opérationnel”, a-t-il déclaré à propos d’une force d’entrée.

“Le besoin d’une défense européenne plus forte et plus forte est plus évident que jamais”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Il a dit qu’il espérait un plan en octobre ou novembre.

Mais les experts de la défense ont critiqué les espoirs des chefs de l’UE pour la création d’une armée de l’UE, arguant que la coopération sur une base individuelle entre les États membres devrait être prioritaire.

Dick Zandee, expert en défense à l’Institut Clingendael, a déclaré que la crise afghane n’était pas non plus un tournant dans les relations américano-européennes.

“Ce qui devient intenable, c’est que l’Europe est petite sans les Etats-Unis”, a-t-il déclaré cette semaine à la radio néerlandaise.

Selon M. Zandee, l’UE peut jouer un rôle plus important dans ce type de développement des capacités.

Mais il a averti que “pour une opération telle que l’évacuation de Kaboul, une organisation aussi grande et visqueuse que l’UE est trop lente. Pour cela, les pays doivent unir leurs forces dans des coalitions d’opportunité”.

De Hoop Scheffer a également plaidé pour des coalitions de deux à quatre pays qui peuvent intervenir rapidement militairement si nécessaire.

Il a déclaré: “L’Europe ne peut pas faire cela pour le moment.

“Nous ne devrions pas former une armée européenne, mais investir beaucoup plus d’argent dans notre défense.”