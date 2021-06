Actualités de l’UE : les États membres ignorent l’appel à l’aide de l’Italie pour relocaliser les demandeurs d’asile | Politique | Nouvelles

in

Dans un coup dur pour la solidarité de l’UE, la Commission européenne a appelé les gouvernements nationaux à aider Rome. L’appel à l’aide intervient après l’arrivée de plus de 1 400 personnes sur l’île italienne de Lampedusa. Les offres d’aide ont été pitoyables, l’Irlande proposant de n’accueillir que 10 personnes le 20 mai.

L’offre de Dublin a été égalée par la Lituanie, tandis que le Luxembourg a également exprimé son intérêt à apporter son aide.

La Première ministre lituanienne Ingrid Simonyte a déclaré que sa décision d’accueillir des demandeurs d’asile était liée à “une augmentation de la migration illégale via la Biélorussie”.

Vilnius craint que les gens ne commencent à fuir la dernière dictature européenne alors que la situation en Biélorussie devient plus rancunière.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré : « Les discussions sont toujours en cours et nous encourageons les États membres à faire preuve de solidarité et à participer aux efforts de relocalisation.

Si les arrivées en Italie étaient réparties également entre les États membres, chaque nation accueillerait environ 50 personnes.

Mais on s’attend maintenant à ce qu’il y ait une lutte massive sur la question, les tentatives politiques précédentes de reloger les demandeurs d’asile se heurtant à une résistance.

Le manque de solidarité pour l’Italie n’augure rien de bon pour la Grèce et Malte, au milieu de nouvelles spéculations sur un autre été d’arrivées dans le bloc.

Entre janvier et avril, le nombre total de traversées via la route de la Méditerranée occidentale a plus que doublé pour atteindre 11 600.

Filippo Grandi, le chef des réfugiés des Nations Unies, a déclaré que les arrivées devraient être gérables entre les États membres de l’UE.

Il a déclaré: “Ce dont nous avons besoin, c’est d’un mécanisme plus prévisible, plus efficace et dirigé par l’État pour sauver les personnes en mer.”

De nombreuses personnes qui tentent d’effectuer la traversée dangereuse vers l’Europe devraient être renvoyées en Libye.

Les garde-côtes de l’État africain, financés par la Commission européenne, ont intercepté plus de 10 300 personnes l’année dernière.

À LIRE : Brexit : les jeux d’esprit de Frost déclenchent une furieuse attaque irlandaise

La semaine dernière, il a rencontré son homologue libyen Abdulhamid Dabaiba, qui dirige le gouvernement d’union nationale, à Rome.

M. Draghi a déclaré: “L’Italie continuera à faire sa part en termes de ressources et de capacités de formation, mais une action déterminée et rapide de l’UE est nécessaire.”

Il a insisté sur le fait que Rome chercherait à faire en sorte que la question des migrations soit de nouveau à l’ordre du jour du prochain sommet de l’UE en juin.