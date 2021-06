Actualités de l’UE : les États membres se séparent pour attaquer le plan directeur fiscal de Sunak pour le G7 | Politique | Nouvelles

Après deux jours de pourparlers à Londres avec les ministres des Finances du G7, le chancelier Rishi Sunak a annoncé que le groupe avait convenu d’un taux d’imposition des sociétés d'”au moins 15 pour cent”. Mais l’accord révolutionnaire risque d’être bousculé par certains petits États de l’UE, malgré le soutien de la France et de l’Allemagne.

L’Irlande, Chypre et la Hongrie font partie de ceux qui pourraient potentiellement opposer leur veto à la décision lorsque l’UE27 la votera.

Paschal Donohoe, ministre irlandais des Finances, a appelé à la prudence.

Il a écrit sur Twitter après la publication du communiqué : “Il y a 139 pays autour de la table, et tout accord devra répondre aux besoins des petits et grands pays, développés et en développement.

« Il est dans l’intérêt de tous de parvenir à un accord durable, ambitieux et équitable sur l’architecture fiscale internationale.

Chypre et la Hongrie ont également souligné leur opposition à un taux minimum d’imposition des sociétés.

La Hongrie avait initialement proposé un taux d’imposition de 9 %.

Le ministre chypriote des Finances, Constantinos Petrides, a déclaré hier qu’une décision du G7 d’imposer l’impôt minimum mondial ne semble pas affecter directement son pays.

Il a insisté sur le fait que Chypre protégerait ses intérêts et que ceux des petits États membres de l’UE devaient être reconnus et pris en considération.

Le taux d’imposition de Chypre est de 12,5%, mais Petrides a déclaré que son imposition effective était supérieure à 15%.

LIRE LA SUITE: ‘L’argent parle!’ Les Britanniques s’engagent à boycotter les produits de l’UE27 lors des manifestations contre le Brexit

M. Petrides a déclaré : “La décision du G7 est en effet une percée, qui ne semble toutefois pas affecter directement Chypre.

“Chypre est une économie ouverte et une destination compétitive, fondée sur ses propres mérites, et fera preuve d’un esprit constructif lors des discussions au niveau de l’UE.

“Dans le même temps, il protégera ses intérêts et la durabilité de l’économie. Les intérêts des petits États membres de l’UE doivent être reconnus et pris en considération.”

Selon l’accord du G7, des changements seront également apportés pour garantir que les grandes entreprises, en particulier celles qui ont une forte présence en ligne, paieront des impôts dans les pays où elles opèrent et pas seulement là où elles ont leur siège.

A NE PAS MANQUER :

Brexit EN DIRECT : la prise de pouvoir désespérée de l’UE [LIVE BLOG]

Demi-tour de Galileo : l’UE pourrait « réadmettre le Royaume-Uni » après un investissement majeur [INSIGHT]

Guerres de saucisses ! L’UE menace Boris de représailles “rapides” contre les importations [ANALYSIS]

On pense que la nouvelle politique vise les géants de la technologie Amazon et Microsoft.

S’exprimant après une réunion à Lancaster House, la chancelière a déclaré : « Je suis ravi d’annoncer qu’aujourd’hui, après des années de discussions, les ministres des Finances du G7 sont parvenus à un accord historique pour réformer le système fiscal mondial.

“Pour l’adapter à l’ère numérique mondiale, mais surtout pour s’assurer qu’elle est juste afin que les bonnes entreprises paient le bon impôt aux bons endroits et c’est un énorme prix pour les contribuables britanniques.”

M. Sunak a déclaré qu’il était “fier” de ses collègues, avec le Japon, le Canada, la France et l’Italie faisant également partie du groupe, pour avoir collaboré à la conclusion d’un accord qui “amène enfin notre système fiscal mondial au 21e siècle”.

Expliquant les réformes fiscales convenues, une porte-parole du Trésor a déclaré: “Dans le cadre du premier pilier de cet accord historique, les multinationales les plus grandes et les plus rentables seront tenues de payer des impôts dans les pays où elles opèrent – et pas seulement là où elles ont leur siège.

“Les règles s’appliqueraient aux entreprises mondiales avec une marge bénéficiaire d’au moins 10 pour cent – et verraient 20 pour cent de tout bénéfice supérieur à la marge de 10 pour cent réaffectés et ensuite soumis à l’impôt dans les pays où ils opèrent.

“Le système plus juste signifiera que le Royaume-Uni augmentera les recettes fiscales des grandes multinationales et contribuera à payer les services publics ici au Royaume-Uni.”

La chancelière a déclaré qu’il y avait eu “d’énormes progrès” sur une question qui avait été discutée pendant près d’une décennie.

L’accord devrait être examiné plus en détail lors de la réunion des ministres des finances du G20 et des gouverneurs des banques centrales en juillet, a confirmé le Trésor.

En supposant que les dirigeants du G20 approuvent la proposition d’ici le 9 juillet, la Commission européenne aura alors six mois pour préparer un projet de loi fiscale de l’UE qui nécessitera l’approbation unanime de l’UE27.