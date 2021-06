Actualités de l’UE : les eurodéputés français et italiens s’engagent à défier Bruxelles à propos d’un nouveau complot budgétaire | Monde | Nouvelles

La Commission européenne a annoncé qu’une enveloppe de plus de 14 milliards d’euros (12 milliards de livres sterling) pour la période du cadre financier pluriannuel 2021-2027 a été convenue entre le Parlement européen et le Conseil européen pour financer la Turquie et les Balkans occidentaux.

Le plan, salué par la Commission, devra désormais être traduit en textes juridiques, qui devront ensuite être approuvés par le Parlement européen et le Conseil.

Mais les députés européens français et italiens du groupe Identité et démocratie (ID) au Parlement européen ont juré de voter contre la proposition, la qualifiant d'”inacceptable”.

L’eurodéputé du Rassemblement national (RN) Jérôme Rivière a déclaré: “Ces bureaucrates insupportables de la Commission européenne continuent CONTRE les peuples.

“15 milliards de NOS impôts pour les Balkans et la Turquie !!!

« Vos élus du Rassemblement National du Groupe ID voteront contre ce budget !

Les eurodéputés italiens de la Lega de Matteo Salvini ont également publié une déclaration commune condamnant cette décision.

Marco Zanni, le président d’ID Group, Anna Cinzia Bonfrisco et Susanna Ceccardi ont déclaré : « De l’UE encore une autre douche d’argent pour Ankara. Inacceptable.

“La nouvelle de ces dernières heures de l’accord de la Commission européenne sur le nouvel instrument de pré-adhésion (IAP), qui prévoit un budget total d’environ 14 milliards d’euros, ne peut nous laisser indifférent.

LIRE LA SUITE: Un anti-vaxxer malade de Covid après avoir déclaré que les jabs tueraient des «personnes stupides»

Le paquet financier alléchant servira d’instrument pour aider les nouveaux membres potentiels de l’UE à préparer leur chemin vers l’adhésion.

Le paquet apportera un soutien à l’Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, au Monténégro, à la Macédoine du Nord, à la Serbie et à la Turquie avec un budget global de 14,162 milliards d’euros en prix courants pour 2021-2027, à compter du 1er janvier 2021 rétroactivement.

Dans le cas de la Turquie, les fonds serviront également à empêcher les réfugiés d’entrer dans l’UE.

Cela survient malgré la soi-disant dispute diplomatique entre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président turc en avril.

Le chef de la Commission s’est vu refuser un siège lors d’une réunion à Ankara avec le président Erdogan.

Mme von der Leyen a déclaré que l’épisode du 6 avril – où elle a été reléguée sur un canapé adjacent tandis que le président Erdogan et le président du Conseil européen Charles Michel étaient assis sur des chaises préparées – montrait du mépris pour les femmes politiques.

Elle a déclaré: “Je ne trouve aucune justification à la façon dont j’ai été traitée (…) donc je dois conclure que cela s’est produit parce que je suis une femme.”

Des séquences vidéo du 6 avril lors de la visite à Ankara ont montré que Mme von der Leyen était clairement déconcertée lorsque les deux hommes étaient assis sur les deux seules chaises préparées.

Dans un coup clair à Charles Michel, Mme von der Leyen a déclaré aux députés européens: “Je me suis sentie blessée et je me suis sentie seule en tant que femme et en tant qu’Européenne.

“Je suis le président de la Commission européenne, et c’est ainsi que je m’attendais à être traité lors de ma visite en Turquie (…) mais je ne l’ai pas été.

“Cela montre jusqu’où nous devons encore aller avant que les femmes ne soient traitées sur un pied d’égalité – toujours et partout.”