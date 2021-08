Actualités de l’UE : les Européens blâment le Royaume-Uni pour le chaos en Afghanistan | Politique | Nouvelles

in

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a admis que le gouvernement britannique n’avait pas vu venir la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, ajoutant qu’il devra s’engager avec eux à l’avenir afin de les tenir responsables de leurs actions. Désormais, les Européens de tout le continent accusent la Grande-Bretagne du chaos persistant dans la région.

Des gens de France, d’Italie et d’Espagne se sont rendus sur Twitter au cours des dernières 48 heures pour condamner l’implication du Royaume-Uni dans la guerre en Afghanistan.

Une personne a dit : « Terrible ce qui se passe en Afghanistan, quel désastre laissé par les alliés australiens et anglais.

Un autre a fait écho : « Les graines de la grande tragédie et de la décadence de l’Afghanistan ont été semées par les Anglais dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et il y a encore ceux qui croient que le colonialisme n’a aucune influence dans le présent car il est déjà dans le passé.”

Quelqu’un d’autre a fustigé : « D’O VIENNENT LES TALIBANS ? Les talibans sont issus des moudjahidin et qui, selon vous, les a créés pour mener des actions terroristes contre les Soviétiques, exactement ? Les Anglais !

Et une autre personne a ajouté : “La responsabilité britannique, un oxymore.”

Quelqu’un d’autre en Espagne a déclaré : “Les Britanniques et les Américains envahissent les territoires d’autres pays, ils leur font la guerre, ils en profitent et en plus ils gardent leurs économies. Quelque chose ne va pas dans ce monde délabré.”

Et un autre : « Discours de Biden : deux coups de poing au visage et trois au ventre.

“Je prends note du cynisme américain, compréhensible si vous êtes le commandant en chef ou un robot, moralement inacceptable et en tout cas conforme au ‘les Britanniques doivent s’habituer à perdre leurs proches’ de l’ami échevelé.”

S’adressant à Sky News, M. Raab a déclaré: “La vérité est qu’à travers le monde, les gens ont été pris par surprise. Je n’ai pas parlé à un interlocuteur international, y compris les pays de la région au cours de la semaine dernière, qui n’a pas été surpris .

“Nous avons vu un changement très rapide dans la dynamique, et bien sûr cela a fait partie intégrante du retrait des troupes occidentales, mais cela a aussi été la voie et l’approche des talibans.

“Bien sûr, cela a été un test pour les forces de sécurité afghanes. Tous ces facteurs ont été très fluides. Mais personne n’a vu cela venir. Bien sûr, nous aurions pris des mesures si nous l’avions fait.”

Il a défendu sa décision de rentrer de ses vacances quand il l’a fait, ajoutant qu’il est revenu au Royaume-Uni “dès que la situation s’est détériorée et l’a demandé”.