Les Français pensent que l’UE est plus fragile et moins résistante aux crises qu’auparavant, a révélé une nouvelle enquête.

Alors que les personnes interrogées sont sceptiques quant à la force du bloc, elles semblent faire confiance à leur leader, le président Emmanuel Macron, qu’elles ont qualifié d’incarnation de l’Union.

La présidence du Conseil européen, qui tourne tous les six mois entre les 27 États membres de l’UE, sera entre les mains de la France à partir du 1er janvier.

Mais les résultats d’un sondage mené du 10 au 17 novembre suggèrent que les gens de M. Macron ne sont peut-être pas trop enthousiastes à l’idée de commencer leur tour.

Le niveau actuel de solidarité de l’UE est un domaine clé que les électeurs ont désapprouvé.

49% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles pensaient que la capacité des membres à montrer leur soutien aux autres pays se détériorerait davantage dans les mois à venir, tandis que 24% anticipaient le contraire et 19% s’attendent à ce qu’elle reste la même.

61% des personnes interrogées pensent que les pays de l’UE devraient avoir la solidarité.

Deux ans après le début de la pandémie de COVID-19, 51% des personnes interrogées pensent que l’Europe n’a pas été à la hauteur, 34% avouent ne pas vraiment savoir comment l’UE a répondu à Covid et 44% louent les actions du bloc. .

Le sondage a demandé à 2 000 adultes ce que l’UE devrait être avant tout.

L’enquête Viavoice, commandée par France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, a révélé que la notoriété des dirigeants de l’Union est plutôt faible puisque seulement 45% connaissaient la position d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Le président Macron et la chancelière allemande sortante Angela Merkel sont aux yeux des personnes interrogées les deux personnalités européennes qui incarnent le plus l’UE.

Les résultats du scrutin arrivent à un moment délicat pour le bloc, avec des tensions accrues sur l’état de droit avec la Pologne et la Hongrie ; un afflux énorme de demandeurs d’asile traversant les frontières de la Pologne, de la Lituanie et de la Lettonie en provenance de Biélorussie, et une nouvelle vague de restrictions sur les coronavirus nécessaires, en partie en raison des faibles taux de vaccination dans certains États membres.

Mercredi, Mme Von der Leyen a déclaré à Bruxelles : « Nous avons les vaccins, les vaccins qui sauvent des vies, mais ils ne sont pas utilisés de manière adéquate partout. Et cela coûte… c’est un énorme coût pour la santé à venir.

« Un tiers de la population européenne n’est pas vacciné… tout le monde ne peut pas être vacciné – les enfants, par exemple, ou les personnes souffrant de troubles médicaux particuliers – mais la grande majorité le pourrait.

« Comment pouvons-nous encourager et potentiellement réfléchir à la vaccination obligatoire au sein de l’Union européenne, cela doit être discuté.

« Cela nécessite une approche commune, mais c’est une discussion qui, je pense, doit être menée. »

Le chef de l’UE a exhorté les dirigeants à déployer des boosters et les a encouragés à mettre en œuvre des règles plus strictes pour empêcher la propagation de la nouvelle variante Omicron.