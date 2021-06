Actualités de l’UE : les investisseurs de BES menacent la Commission de saboter le fonds de relance de l’UE Covid Monde | Nouvelles

Le groupe de huit investisseurs institutionnels internationaux appelé « Recover Portugal » est actuellement redevable de 1,7 milliard de livres sterling (2 milliards d’euros) par la Banque du Portugal dans le cadre d’un procès qui a débuté en 2015. la banque nationale portugaise, craignant de ne pas le faire, pourrait mettre en péril le Fonds de relance de l’UE.

Ils expliquent que pour que Bruxelles commence à fournir des fonds aux États membres, le bloc devra emprunter de l’argent à des investisseurs internationaux qui ne seront pas disposés à prêter des fonds à une institution qui n’a pas encore payé ses dettes au secteur.

Dans une déclaration commune, ils ont déclaré : « Il est essentiel que la loi soit respectée dans les États membres et qu’il n’y ait aucune influence politique.

“Nous voulons des informations sur ce qui se passe et être indemnisés pour ce que nous avons perdu.”

Ils ont également réclamé “des garanties de réparation et de traitement équitable avant d’envisager un financement partiel du fonds de relance de l’UE”.

Une source proche du groupe a déclaré à l’agence de presse de Macao que si le procès ne concerne pour l’instant que la Banque du Portugal, “si l’affaire n’est pas résolue, ils seront sans aucun doute contraints d’intenter une action en justice contre la Commission européenne”.

Le groupe d’institutionnalistes qui ont investi dans les obligations de l’ex Banco Espírito Santo (BES) a affirmé avoir « une bonne et une mauvaise nouvelle » à donner à l’Europe.

Ils ont déclaré : « La bonne nouvelle est que l’UE distribuera 750 milliards d’euros aux États membres, via le Fonds européen de relance, pour les aider à se remettre de la crise générée par Covid-19.

“La mauvaise nouvelle est qu’avant de distribuer cet argent, l’Union européenne doit l’emprunter, et cela pourrait être un problème car les investisseurs internationaux sont assez mécontents de l’UE et du Portugal.”

Le groupe a averti que si l’UE veut obtenir ces 750 milliards d’euros d’investisseurs internationaux, “elle doit d’abord leur montrer qu’elle les traitera de manière juste et équitable, en résolvant d’abord le problème” de BES.

Alors que le Portugal siège actuellement à la présidence du Conseil de l’Union européenne, le groupe remet en question la capacité du pays à gérer les fonds de l’UE qu’il recevra du plan de relance du bloc.

BES s’est replié en 2014 sous une montagne de dettes accumulées par sa famille fondatrice Espirito Santo, obligeant la banque centrale à lancer un sauvetage de 4,9 milliards d’euros.

Ses opérations saines ont été regroupées pour former Novo Banco, qui a ensuite été rachetée par la société de capital-investissement américaine Lone Star, tandis que les créances douteuses étaient liquidées.

Lorsque la banque centrale est intervenue dans BES en août 2014, elle a déclaré que la cause en était une perte semestrielle de 3,57 milliards d’euros qui reflétait une exposition plus élevée aux dettes de la société holding familiale, en violation des ordonnances de la banque centrale.

Cela a obligé BES à augmenter ses provisions, abaissant son ratio de capital en dessous du minimum requis par la loi.

Fin 2015, la Banque du Portugal, confrontée aux besoins en capital de Novo Banco, a décidé de retransférer la responsabilité de cinq lignes d’obligations senior de BES – qui, au moment de la mesure de résolution en août 2014, étaient passées à Novo Banco – retour à la « bad bank », qui gardait les actifs toxiques.

Dans un communiqué publié à l’époque, la BdP expliquait que cette mesure était “nécessaire pour s’assurer que les pertes de BES soient absorbées en premier lieu par les actionnaires et créanciers de cette institution et non par le système bancaire ou les contribuables”.

Le superviseur a ensuite ajouté que « la sélection de ces émissions était fondée sur des motifs d’intérêt public et visait à préserver la stabilité financière et à assurer le respect des objectifs de la mesure de résolution appliquée au BES », à protéger « tous les déposants, créanciers pour services rendus et autres catégories de créanciers ordinaires ».

Or, les investisseurs institutionnels détenteurs de ces obligations accusent la BdP de discrimination par nationalité, affirmant que les cinq lignes choisies par le régulateur étaient « détenues par des investisseurs étrangers, non portugais » et « les seules gérées par le droit portugais et non par le droit portugais international. droit”.

« Dans six ans, nous n’indiquons pas quand cette affaire sera résolue, et la justice portugaise est extrêmement politisée. Nous voulons récupérer les plus de 2 milliards d’euros qui nous ont été pris. Les intérêts des investisseurs doivent être protégés et nous devons demander au gouvernement portugais de résoudre le problème de Novo Banco dans les plus brefs délais. C’est ce qu’attendent de nombreux investisseurs », a fait valoir Recover Portugal.

Soulignant qu’il est « important que la Commission européenne et tous les membres fassent pression sur ces cas non résolus », le groupe juge « inacceptable que des investisseurs aient été expropriés, sans aucune solution jusqu’à présent ».