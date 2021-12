Actualités de l’UE : les « mensonges » de Bruxelles suscitent la fureur de Nexit alors que le Brexit prouve que les restes ont tort | Politique | Nouvelles

Avant le référendum sur le Brexit de 2016, les restes et les bureaucrates de l’UE ont déclaré que la Grande-Bretagne subirait des conséquences irréparables en quittant l’Union européenne. Cinq ans plus tard, la Grande-Bretagne connaît de nombreux succès.

Les militants de Nexit Denktank ont ​​brillamment résumé les prédictions contrastées faites par Remainers et la réalité britannique d’aujourd’hui.

Ils ont écrit : « 2016 : le Brexit provoquera un chômage massif, de l’inflation, des pénuries de médicaments et le chaos.

« 2021 : l’économie britannique croît plus vite que prévu, l’inflation aux Pays-Bas et dans l’UE est plus élevée qu’au Royaume-Uni, le chômage est plus bas qu’avant le Brexit et les vaccinations sont plus rapides.

« 2016 : le Royaume-Uni s’effondrera à cause du Brexit, car l’Écosse obtiendra son indépendance et l’Irlande du Nord souhaite rejoindre la République d’Irlande pour faire partie de l’UE.

« 2021 : Soutien à l’indépendance de l’Écosse inférieur à 2014 et Irlandais du Nord très en colère contre l’UE.

« Les médias et tous les soi-disant « experts » qui apparaissent dans tous les talk-shows nous font peur et disent que sans bureaucrates non élus, nous ne pouvons pas survivre en tant que « petit pays » aux Pays-Bas.

« Ce n’est pas seulement un combat contre l’UE, mais aussi contre la peur et les mensonges. Nexit! »

Le démasquage brillant des prédictions des fanatiques de l’UE survient alors que la Grande-Bretagne est toujours en train de se débattre avec l’UE au sujet du protocole d’Irlande du Nord.

« Néanmoins, l’écart entre nos positions est toujours important et les progrès sur de nombreux sujets ont été assez limités.

« Notre position reste la même: que le seuil a été atteint pour utiliser les garanties de l’article 16 afin de protéger l’accord de Belfast (vendredi saint), si des solutions ne peuvent être trouvées. »

Après la réunion, M. Sefcovic a exhorté Londres à conclure un accord pour permettre aux médicaments de circuler facilement de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord ainsi que d’autres questions concernant le commerce vers la province britannique.

Il a déclaré: « Il est temps de faire franchir la ligne d’arrivée aux médicaments et de faire preuve d’une forte volonté politique pour avancer sur le reste.

« Cela se traduira par de réels avantages pour toutes les communautés d’Irlande du Nord. »

Le Royaume-Uni fait pression pour un assouplissement des contrôles sur les marchandises transférées de la Grande-Bretagne continentale vers l’Irlande du Nord dans le cadre du protocole, arguant qu’elles nuisent aux entreprises et mettent à rude épreuve les relations communautaires.