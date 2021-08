Actualités de l’UE : les principaux eurocrates s’apprêtent à utiliser la crise afghane pour lancer la dernière prise de pouvoir | Politique | Nouvelles

Un eurocrate de haut niveau a déclaré que la montée au pouvoir des talibans en Afghanistan et les actions de la Biélorussie démontraient la nécessité d’une refonte des pouvoirs de l’Union européenne. De nombreux gouvernements de l’UE s’inquiètent des développements en Afghanistan et craignent qu’ils ne déclenchent une répétition de la crise migratoire européenne de 2015/2016. Au cours de cette période, plus d’un million de personnes sont arrivées de pays déchirés par la guerre au Moyen-Orient, ce qui a mis à rude épreuve les services de sécurité, les systèmes de protection sociale et a alimenté le soutien aux mouvements eurosceptiques.

La commissaire européenne Margaritis Schinas, chargée de protéger le mode de vie européen, s’est accrochée à ces craintes.

Il a déclaré : « S’il y a une chose que la situation en Afghanistan et les actions de la Biélorussie ont montré, c’est que le temps est écoulé pour savoir combien de temps nous pouvons attendre pour adopter la refonte complète des règles européennes en matière de migration et d’asile dont nous avons besoin. “

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont reçu l’ordre d’assister à des pourparlers d’urgence mardi après-midi pour discuter de la situation en Afghanistan.

Josep Borrell, le plus haut diplomate étranger de la Commission européenne, a déclaré que la réunion servira de « première évaluation » et que « l’Afghanistan se trouve à la croisée des chemins ».

“La sécurité et le bien-être de ses citoyens, ainsi que la sécurité internationale, sont en jeu”, a-t-il ajouté.

Les ambassadeurs de l’UE au sein du comité politique et de sécurité du bloc ont déjà eu cet après-midi des entretiens secrets sur la question.

Et les ministres de l’intérieur de l’UE se réuniront mercredi en tant que groupe de « réponse intégrée à la crise politique » pour discuter du nombre croissant de migrants entrant dans le bloc depuis la Biélorussie.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a été accusé d’avoir alimenté l’immigration illégale dans l’UE pour se venger des sanctions radicales imposées à son régime par Bruxelles.

La commissaire européenne Ylva Johansson, chef des affaires intérieures du bloc, a déclaré que les situations en Biélorussie et en Afghanistan nécessitent « des solutions durables et prévisibles à long terme ».

Elle a ajouté : « Plus nous ‘européanisons’ la politique de migration et d’asile, plus notre réponse sera efficace et moins nous serons vulnérables à l’avenir. D’où mon accent sur la façon dont le nouveau Pacte sur la migration et l’asile est la voie à suivre.

La menace d’une nouvelle crise migratoire a déjà entraîné une montée de la rhétorique intransigeante dans les capitales de l’UE.

L’Autriche s’est engagée à continuer de renvoyer chez eux les Afghans dont les demandes d’asile ont échoué.

À LIRE À NE PAS MANQUER: Joe Biden humilié alors qu’une vidéo rejetant le risque des talibans refait surface

Le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas ont depuis retiré leur soutien à la proposition.

Un sondage publié dans un journal autrichien a révélé que 90 pour cent du gouvernement général soutenait l’approche intransigeante de Vienne.

L’étude a lié le soutien à une affaire pénale très médiatisée en juin dans laquelle quatre Afghans à Vienne sont soupçonnés d’avoir drogué et violé une fille de 13 ans qui est décédée plus tard.