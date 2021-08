Actualités de l’UE : Les règles de libre circulation sont « détruites » avec 312 violations en 15 ans | Politique | Nouvelles

in

Et Leigh Evans, président du groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU, a déclaré que l’analyse prouve une fois pour toutes que la noble vision du bloc a été “détruite par la réalité”. Officiellement, 22 pays de l’UE27, dont la France et l’Allemagne, sont membres de l’espace Schengen, au sein duquel tous les contrôles de passeport et autres contrôles aux frontières ont été abolis à leurs frontières mutuelles.

Sur les cinq autres, la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie sont légalement obligées d’adhérer lorsque l’UE dit qu’elles le peuvent, alors que seule l’Irlande a une option de retrait, ce qu’elle a obtenu grâce au Royaume-Uni l’ayant fait en 1997.

De plus, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, qui ne sont pas membres du bloc, participent néanmoins à Schengen en tant que membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

M. Evans a déclaré à Express.co.uk : « Les règles de Schengen idéalistes de l’UE ont été détruites par la réalité.

« C’est encore un autre exemple de l’hypocrisie de l’UE. D’une part, la Commission explique que l’UE est une « organisation fondée sur des règles », exigeant une obéissance absolue du Royaume-Uni dans la mise en œuvre de son « accord de retrait » clairement inapplicable.

“Cela devrait atteindre son paroxysme le mois prochain lorsqu’ils sont susceptibles d’insister auprès de Lord Frost sur la pleine application de cet accord et imposeront à nouveau des sanctions au Royaume-Uni.

“D’un autre côté, nous avons des preuves claires qu’ils enfreignent toutes les règles imaginables lorsqu’il s’agit de l’un de leurs projets phares – la zone sans frontières Schengen.”

« Il est temps que le Royaume-Uni prenne position et tienne tête à la Commission européenne. »

Le rapport de Facts4EU souligne que la France a été la première à briser la zone Schengen en 2006, fermant la frontière terrestre avec l’Espagne à la suite des manifestations de la jeunesse basque dans le sud-ouest de la France.

Les détails sont contenus dans la liste officielle de la Commission européenne des « notifications des États membres concernant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ».

Au total, la liste contient 312 infractions depuis 2006, le rapport de Facts4EU suggérant que ce chiffre correspondrait « à quatre chiffres » si l’imposition de contrôles aux frontières répertoriait chaque frontière séparément, étant donné que les frontières de l’UE ne sont pas purement physiques, mais s’appliquent également aux bateaux et vols entre les différents États membres.

Par exemple, la notification la plus récente concerne les frontières intérieures de la Finlande avec les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne, la Grèce, la Lettonie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, la Norvège, le Portugal, la France, la Slovénie, la Suède, le Danemark et l’Estonie.

En d’autres termes, une notification affectant 15 États membres.

Dans un fait directement pertinent pour le Royaume-Uni étant donné sa querelle en cours avec Bruxelles au sujet du protocole d’Irlande du Nord, un fait souligné par M. Evans en faisant référence à Lord Frost, le rapport révèle également de multiples cas de contrôles aux frontières en cours dans l’UE et signalés à la Commission européenne après l’événement.

Des violations se sont produites bien avant la pandémie – tandis que les chiffres officiels de la Commission européenne pris via Eurostat en montrent dix de plus depuis le 1er mai, dont seulement trois liés au COVID-19.

Le reste concernait des raisons telles que le terrorisme, l’immigration illégale massive et le crime organisé.