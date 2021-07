UE : “Pas question que l’Espagne puisse opposer son veto à l’adhésion de l’Ecosse”, déclare un expert

Partout en Espagne, les autorités locales se lancent dans une bataille entre écologistes et entrepreneurs pour la démolition de certains barrages. L’intense polémique qui a éclaté entre partisans et détracteurs de la démolition met en évidence les problèmes générés par l’élimination de ce type d’infrastructure.

L’UE considère cette décision comme une étape essentielle pour rétablir le bon état écologique des rivières.

Lorsqu’il a été annoncé en 2017 que la concession publique du barrage de Los Toranes (sur la rivière Mijares, à Teruel) à Iberdrola pour son utilisation hydroélectrique touchait à sa fin, de nombreux habitants n’y ont pas accordé plus d’importance. L’usine était là toute sa vie, depuis 1943, et ils ne pensaient pas que l’issue pourrait être la démolition, explique Federico Martín, maire socialiste d’Olba, l’une des municipalités touchées, et favorable au maintien du barrage.

Mais c’est ainsi que le ministère de la Transition écologique a décidé en novembre de l’année dernière avec des rapports sur la table comme celui de la Confédération hydrographique du Júcar (CHJ), qui soutient que son entretien est « contraire à l’intérêt public, aux exigences environnementales et hydrologiques. plan » et sa rentabilité « douteuse ».

Même dans des régions comme celle-ci, peu peuplées et sans grandes surfaces irriguées, l’opposition est féroce. L’association Ríos con Vida (AEMS) précise que les barrières artificielles produisent des changements physico-chimiques et rompent le cours écologique des rivières, modifiant les flux naturels, les sédiments et la biomasse formés par les organismes aquatiques tels que les poissons, en particulier dans le scénario actuel de changement climatique.

Actualités de l’UE : les résidents espagnols se disputent les directives de l’UE sur la démolition des barrages (Image : GETTY)

Pour le moment, la démolition est arrêtée en attendant que la Cour supérieure de justice de Madrid tranche le recours présenté par Iberdrola, qui est d’accord avec la remise du barrage car la concession est terminée, mais rejette que la démolition soit à sa charge.

Selon la directive-cadre européenne sur l’eau, les autorités chargées de prendre la décision devront tenir compte de l’intérêt public supérieur.

Pour déclarer cet intérêt supérieur, l’affaire doit faire référence à la santé, à la sécurité des personnes, à l’environnement ou être une politique fondamentale de l’État.

Se déchaînant, le député européen de Vox Hermann Tertsch a affirmé que la question était une preuve supplémentaire que l’UE ne s’occupait pas des intérêts de ses citoyens.

Il a fustigé: “Une preuve de plus de la façon dont l’Union européenne, depuis Bruxelles, avec arrogance, ignorance, ingérence et idéologie abusive, dogmatisme et mépris, se consacre à légiférer, réglementer, réguler, intervenir et imposer des décisions contre les intérêts des Espagnols. “

L’eurodéputé Vox Jorge Buxade a fait écho : « Interconnexion de tous les bassins hydrographiques.

“Assez d’eau dans tous les coins de l’Espagne.

“Plan hydrologique national.

“Pas une goutte gaspillée.

“Pas mille directives ne peuvent nous imposer la mort de notre domaine.”

Des citoyens espagnols indignés se sont joints aux appels des deux députés européens à frapper le bloc bruxellois.

L’un d’eux a déclaré: “Ils veulent une Espagne appauvrie, humiliée et dépendante des aumônes de la Banque centrale européenne.

“C’est la même logique des communistes envers leurs citoyens.”

Actualités de l’UE : Hermann Tertsch déclare que les directives de l’UE ne sont pas dans le meilleur intérêt des Espagnols (Image : GETTY)

Et un autre a déclaré : « Les dommages écologiques que la destruction d’un seul barrage causerait dans l’écosystème montrent que nous avons affaire à des psychopathes sataniques.

“La chose la plus anti-écologique serait de remplacer les barrages par des moulins, mais de l’UE soviétique j’attends tout.”

Quelqu’un d’autre a ajouté : « L’UE a détruit notre industrie pour y entrer.

“Maintenant, il veut que nous ayons soif.”

Un autre utilisateur de Twitter a ajouté : “La CEE était le cheval de Troie avec lequel ils veulent nous asservir.”

Cela intervient alors que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré mercredi que l’Espagne allouerait 40% de ses fonds de relance européens à des projets liés à la durabilité et à l’environnement.

Cependant, il a souligné les contradictions de certaines des mesures proposées en Europe pour lutter contre le changement climatique, notamment une proposition de taxe carbone, une taxe sur l’énergie importée de pays tiers où la “propreté” de la production ne pouvait être certifiée.

L’Espagne a été l’un des premiers pays à réclamer une telle taxe en Europe.

“Il s’agit d’avoir des règles du jeu équitables – en Europe, nous n’avons pas l’impression de jouer avec le même niveau de protection”, a-t-il déclaré, faisant référence aux concurrents asiatiques.

Cependant, Sanchez a averti que la politique pourrait avoir un effet “régressif” en blessant les consommateurs à faible revenu et a déclaré que les dirigeants européens devaient prendre en compte les impacts potentiels.

“Il est essentiel que cette transition ait une perspective inclusive et non élitiste”, a-t-il déclaré.

Soulignant la fin de l’extraction du charbon en Espagne, qui comprenait un fonds d’indemnisation pour les anciens travailleurs du charbon, Sanchez a déclaré que des mécanismes similaires pourraient être nécessaires pour minimiser le potentiel d’aggravation des inégalités de la taxe carbone proposée.