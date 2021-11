Actualités de l’UE : les rêves de l’armée européenne de Macron deviennent réalité alors que la Russie intensifie sa menace de guerre | Politique | Nouvelles

Les ministres de la défense de l’UE discuteront ce soir des plans pour la soi-disant « boussole stratégique », un nouveau projet de plan pour la politique de sécurité et de défense du bloc. Les ministres discuteront d’un calendrier pour le lancement, y compris de tout, des capacités militaires à l’espace et au cyber, l’exercice régulier des troupes et un rapport annuel.

Le plan devrait viser à augmenter la capacité de déploiement rapide de l’UE « composée de modules flexibles et interopérables, qui nous permettront de déployer rapidement jusqu’à 5 000 soldats pour différents types de crises », d’ici 2025.

Cela s’ajoutera aux unités de groupement tactique déjà existantes de 1500 soldats qui n’ont cependant jamais été déployées par le bloc.

Le projet de document, préparé par le Service européen pour l’action extérieure et daté du 9 novembre, aborde également la priorité accordée par les États-Unis à l’Asie par rapport à l’UE.

Il se lit comme suit : « Les États-Unis restent une puissance mondiale qui a contribué à la paix, à la stabilité et à la démocratie sur notre continent au cours du siècle dernier et le partenaire international le plus fidèle de l’UE.

« Mais son glissement vers l’Asie est indéniable.

« Une bipolarité croissante entre les États-Unis et la Chine [is] structurant la compétition internationale dans pratiquement tous les domaines. »

Cela survient malgré le fait que le président américain Joe Biden a déclaré qu’il « reconnaît l’importance d’une défense européenne plus forte et plus capable qui contribue positivement à la sécurité mondiale et transatlantique et est complémentaire à l’OTAN », plus tôt ce mois-ci.

Le dirigeant américain a fait ces commentaires après sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron, le plus grand partisan du bloc de la création d’une armée européenne.

Le président français et le commissaire européen Josep Borrell ont fait pression pour que le bloc construise sa propre armée européenne dans le but de moins dépendre des alliés américains et autres alliés de l’OTAN non membres de l’UE.

Mais la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a mis fin à leurs espoirs avant le sommet de l’OTAN à Bruxelles.

S’adressant à Politico le mois dernier, l’homme politique allemand a déclaré que le retrait chaotique d’Afghanistan dirigé par les États-Unis montrait que l’Europe devait coopérer davantage avec l’Amérique plutôt que de s’en éloigner.

Elle a déclaré : « On parle beaucoup d’autonomie ou de souveraineté européenne, ou – comme je préfère l’appeler – d’une plus grande capacité d’action de l’Union européenne en matière de sécurité et de défense.

« Les gens demandent pourquoi nous n’étions pas en mesure de tenir nous-mêmes l’aéroport de Kaboul.

« Nous devons dire très ouvertement : sans les capacités des Américains, nous, Européens, n’aurions pas pu le faire. »

Elle a ajouté qu’avec l’idée d’autonomie stratégique propagée par le président français, « nous nous détachons de l’Amérique, alors je pense que ce n’est pas la bonne voie à suivre ».

Le dirigeant français a également renouvelé son ambition d’une armée européenne lorsque le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis ont signé un nouveau partenariat pour contrer les menaces dans l’Indo-Pacifique, laissant la France à court d’un accord lucratif sur les sous-marins avec l’Australie.

Mais Mme Kramp-Karrenbauer a déclaré : « Je peux comprendre l’agacement de la France.

« Cependant, il est à noter qu’il s’agissait d’abord d’une question bilatérale d’armement entre deux États. »

Elle a exhorté le dirigeant français à surmonter la décision « problématique » prise par les nations AUKUS, ajoutant: « C’est bien qu’il y ait maintenant un débat, y compris entre la France et les États-Unis.

« Parce qu’au vu des défis que la Chine nous pose, je pense qu’elle a besoin de toute la force de l’Occident.

« Ce que nous ne pouvons pas nous permettre en ce moment, c’est d’être divisés sur cette question. »

Elle a poursuivi : « Il ne s’agit pas de construire nos propres structures européennes.

« Nous avons effectivement des possibilités au niveau européen : nous avons des unités bi- et tri-nationales et nous avons les groupements tactiques européens.

« Il s’agit de savoir comment améliorer les processus.

« Et comment nous pouvons mieux utiliser les capacités nationales dont nous disposons au niveau européen, qui peuvent également être utilisées par l’OTAN.

« Par exemple, le transport aérien stratégique.

« Nous avons une approche européenne là-bas. »