Actualités de l’UE : l’Espagne condamne le « non » catégoriquement à ses projets alors que Bruxelles est partie chancelante – « Ça n’a aucun sens » | Monde | Des nouvelles

L’Espagne est un « ferme défenseur » de la taxonomie verte en tant qu’élément clé de références communes pouvant être utilisées par les investisseurs pour atteindre la neutralité climatique d’ici 2050, selon le département dirigé par la vice-présidente et ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera. Mais le ministre a prévenu dans cet objectif, « admettre le nucléaire et le gaz naturel dans le cadre de la taxonomie verte européenne serait un pas en arrière ». Mme Ribera a déclaré : « Que les investissements puissent continuer à être réalisés dans l’un ou l’autre, nous considérons qu’il ne s’agit pas d’énergies vertes ou durables.

En réponse au projet proposé par la Commission européenne, elle a répondu : « Cela n’a aucun sens et envoie de mauvais signaux pour la transition énergétique de l’UE dans son ensemble.

L’Espagne a déclaré que l’énergie nucléaire et le gaz naturel peuvent en effet jouer un rôle dans la transition vers la décarbonisation et atteindre la neutralité climatique d’ici 2050.

Mme Ribera a ajouté: « Ils doivent être traités séparément et non comme verts, là où il existe d’autres énergies clés pour la décarbonation et sans risque ni dommage environnemental. »

Le cadre réglementaire du Pacte vert européen stipule que le règlement de taxonomie verte vise à guider les entreprises et les investisseurs dans leurs plans de décarbonation.

Il vise également à trouver des activités économiques respectueuses de l’environnement ainsi qu’à identifier des secteurs qui contribuent à la réduction du CO2, du méthane et d’autres gaz liés au changement climatique.

Le cadre réglementaire essaie également de canaliser ces augmentations de financement vers les secteurs considérés comme essentiels pour atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050.

Mais l’Espagne a fait valoir que pour atteindre ces objectifs, la taxonomie doit être « crédible, utile et fondée sur des preuves scientifiques ».

Selon le ministère, la clé pour considérer une activité économique, un secteur ou une technologie comme « vert » comprend sa « contribution substantielle aux principaux objectifs environnementaux de l’UE, tels que l’atténuation du changement climatique ».

Il doit également respecter le principe « Ne pas nuire de façon significative ».

L’Espagne a insisté : « Les émissions de méthane provenant de la production de gaz naturel et la question des déchets de l’énergie nucléaire remettent en question l’inclusion des deux technologies dans la taxonomie verte de l’UE.

La puissance méditerranéenne affirme également que l’inclusion des deux dans la taxonomie verte « envoie un mauvais signal aux marchés financiers et ne fournit pas la clarté nécessaire pour concentrer les flux de capitaux vers l’économie décarbonée, résiliente et durable envisagée dans le Pacte vert européen ».

Il s’agit du dernier coup porté à l’UE après que la ministre allemande de l’Environnement Steffi Lemke et le ministre allemand de l’Économie Robert Habeck, tous deux membres du Parti vert, aient rejeté les propositions visant à classer l’énergie nucléaire comme énergie durable.

Mme Lemke a déclaré: « Je pense qu’il est absolument faux que la Commission européenne ait l’intention d’inclure l’énergie nucléaire dans la classification de l’UE pour les activités économiques durables », comme une forme d’énergie qui pourrait conduire à « des catastrophes environnementales dévastatrices et laisser de grandes quantités de produits dangereux et déchets hautement radioactifs depuis des milliers d’années, il ne peut donc pas être durable ».

M. Habeck, qui est également ministre du climat, a ajouté : « Les propositions de la Commission diluent le bon label de durabilité.

« De notre point de vue, il n’y a pas d’approbation possible des nouvelles propositions de la Commission.

« En tout cas, on peut se demander si ce greenwashing sera accepté par le marché financier. »

Comme l’Allemagne, le voisin de l’UE, l’Autriche, a également prévenu qu’il rejetterait le projet.

La ministre autrichienne de la protection du climat, Leonore Gewessler, a déclaré : « La Commission a fait un pas vers l’écoblanchiment de l’énergie nucléaire et des gaz fossiles.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.