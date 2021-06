Actualités de l’UE : l’Espagne et le Portugal ripostent à Merkel contre les touristes britanniques avant la confrontation au sommet | Monde | Nouvelles

in

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la chancelière allemande a déclaré que l’échec de l’UE à se mettre d’accord sur une politique de voyage commune sur le coronavirus commençait à “se retourner contre lui”.

Dans un coup clair au Portugal, Mme Merkel a déclaré que la décision du pays d’autoriser les vacanciers britanniques à entrer dans le pays pourrait coûter au bloc une augmentation des cas de Covid.

Elle a déclaré: «Ce que je regrette, c’est que nous n’avons pas encore été en mesure d’obtenir un comportement uniforme entre les États membres en termes de restrictions de voyage.

“Cela se retourne contre lui.

“Nous avons maintenant une situation au Portugal qui aurait peut-être pu être évitée, et c’est pourquoi nous devons travailler encore plus dur là-dessus.

“Nous avons fait d’assez bons progrès ces derniers mois, mais nous ne sommes pas encore là où j’aimerais que l’Union européenne soit.”

Mais les États membres du sud dépendants du tourisme devraient riposter contre le dirigeant allemand lors du sommet de l’UE aujourd’hui, déclenchant une nouvelle guerre civile contre les mesures contre les coronavirus.

Un haut diplomate d’Europe du Sud a déclaré mercredi à Politico : “Il est très facile pour certains pays d’exiger des actions dans des secteurs qui les concernent peu”.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez devrait être la principale cible de Mme Merkel et d’autres dirigeants nordiques de l’UE lors de la réunion d’aujourd’hui.

L’Organisation mondiale de la santé a averti vendredi que la variante Delta devenait rapidement la souche mondialement dominante de COVID-19 en raison de sa “transmissibilité considérablement accrue”.

Pour aggraver les choses, le gouvernement britannique envisage de permettre aux fans de football titulaires d’un billet pour la finale de l’Euro 2020 de renoncer aux règles de quarantaine lors de leur entrée au Royaume-Uni.

Le gouvernement a annoncé mardi que plus de 60 000 fans de football seront autorisés à assister aux demi-finales et à la finale à Wembley s’ils ont un test Covid-19 négatif, ou sont en mesure de prouver qu’ils sont doublement vaccinés.

Les mesures visant à sécuriser les prestigieuses étapes finales du tournoi pour Wembley sont intervenues après que la pièce maîtresse pourrait être déplacée à Budapest.

Le Premier ministre italien Mario Draghi a également déclaré que Rome pourrait fournir un lieu alternatif.

Dans un communiqué, l’UEFA a déclaré: “L’UEFA, la fédération anglaise et les autorités anglaises travaillent en étroite collaboration avec succès pour organiser les demi-finales et la finale de l’Euro 2020 à Wembley, et il n’est pas prévu de changer le lieu de ces matchs.”

Les voyageurs britanniques continuent de faire face à des restrictions pour prendre des vacances à l’étranger et John Healey du Labour a déclaré que tout accord pour l’UEFA serait “une règle pour les personnes importantes … et une règle pour les autres”.