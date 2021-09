En raison de l’importance de l’industrie de la pêche pour la France, un député européen a insisté sur le fait que seule Marine Le Pen peut protéger l’industrie. Avant l’élection présidentielle française de l’année prochaine, France Jamet, a affirmé que l’UE s’était désormais “détachée de la réalité”. Mme Jamet a notamment attaqué Virginijus Sinkevičius, commissaire européen à l’environnement, aux océans et à la pêche suite à son déplacement à Sète, dans le sud de la France.

Le commissaire s’est rendu dans la destination sud de la France afin de rencontrer les pêcheurs locaux suite à la réduction des jours de pêche annuels.

Au cours de la réunion, le responsable de l’UE a tenté de rassurer les pêcheurs qu’ils pourraient survivre même avec moins de jours sur l’eau.

Après la réunion, Mme Jamet a fustigé le responsable de l’UE pour avoir menacé les moyens de subsistance des pêcheurs du pays.

Elle a déclaré: “Le commissaire européen Virginijus Sinkevicius est venu à Sète ‘pour s’assurer que les pêcheurs puissent continuer leur activité même avec moins de jours sur l’eau’.

“Poursuivre oui, vivre avec moins de jours en mer, NON.

“Complètement déconnecté de la réalité !”

Au milieu de la menace qui pèse sur l’industrie de la pêche, Mme Jamet a promis son soutien inconditionnel aux pêcheurs en France.

Dans une nouvelle attaque, elle a déclaré : « Nos pêcheurs, fiers de leur métier noble et ancestral, souhaitent le faire perdurer afin de pouvoir contribuer à garantir la pérennité de la filière et celle de notre souveraineté alimentaire.

« Depuis des décennies, Bruxelles, à travers sa politique commune de la pêche, cherche à bloquer toutes leurs perspectives de développement, alors même que nos pêcheurs respectent les normes environnementales les plus strictes au monde et qu’ils ne cessent de devoir s’adapter à des réglementations nouvelles et de plus en plus exigeantes.

« Cette politique est d’autant plus injuste que l’Union européenne continue de signer des accords de libre-échange qui font la part belle à la surpêche industrielle, dont les conditions ne correspondent pas du tout à nos normes sanitaires et environnementales.

« Nous ne pouvons plus tolérer que la pêche française soit la proie du cynisme bruxellois.

« En 2022, avec Marine Le Pen, nous donnerons la priorité à la défense des intérêts de nos pêcheurs et de notre industrie française.

L’UE tente de faire avancer son plan WestMED.

Dans le cadre de ce plan, la France, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et Malte et cinq pays partenaires du Sud, l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie, travailleront ensemble pour préserver les écosystèmes et la biodiversité.

En raison de cette initiative, le chalutage a été interdit jusqu’à 100 m de profondeur, à six milles marins des côtes et seulement trois mois par an.

Tout au long du Brexit, Emmanuel Macron s’était engagé à protéger les droits des pêcheurs français.

En raison de la campagne de M. Macron et de la dépendance du bloc à l’égard de la pêche, l’UE et le Royaume-Uni ont convenu d’un accord selon lequel les flottes européennes continueraient d’accéder aux eaux riches autour de la Grande-Bretagne.

L’UE a également réussi à lier d’autres éléments de l’accord sur le Brexit afin d’empêcher le Royaume-Uni de revenir sur ses engagements envers Bruxelles en matière de pêche.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.